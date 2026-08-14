W mijającym tygodniu jednym z komentowanych tematów politycznych jest bardzo kontrowersyjna kandydatura na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Mianowicie Maciej Berek, który do wtorku był ministrem ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, odszedł z zajmowanego stanowiska.

Premier, informując o tej decyzji, określił go jako swoją "prawą rękę". To właśnie on ma zostać kandydatem na sędziego TK. Donald Tusk uzasadniał wcześniej, że nie zna osoby lepiej przygotowanej do pomocy w rozwiązaniu problemów związanych z funkcjonowaniem Trybunału.

Politycy opozycji, w szczególności Prawa i Sprawiedliwości, zwracają uwagę, że obecny obóz rządzący mocno krytykował ich nominacje na stanowiska w TK jako polityczne, a teraz sam nominuje bardzo bliskiego współpracownika premiera i twierdzi, że nie wszystko jest w porządku.

Gawkowski: Nie traktuję Berka jako polityka

Wicepremier, jeden z liderów Lewicy Krzysztof Gawkowski ma inną perspektywę. Jego zdaniem nie ma żadnego problemu.

– Maciek Berek to jest mądry, bardzo dobry prawnik, świetny legislator i żałuję, że nie będzie go w rządzie, jeżeli rzeczywiście odejdzie – powiedział minister cyfryzacji w wieczornym paśmie w Polsat News.

– Ja nie traktuję Berka i nigdy go nie traktowałem jako polityka. On nigdy nie wypowiadał się politycznie. [...] Berek był prawnikiem w rządzie – oznajmił Gawkowski.

– Jak patrzę na takiego człowieka, to myślę sobie: my mamy cię wygumkować dlatego, że oddałeś Polsce kawał dobrej roboty? Nie, on oddał kawał dobrej roboty Polsce, która nie była polityczna – wyraził swoją ocenę czołowy polityk Lewicy.

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