23 lata więzienia za szpiegostwo na rzecz Polski. Rosjanin usłyszał wyrok

Według rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa mężczyzna miał przekazywać polskiemu wywiadowi wojskowemu informacje dotyczące zaawansowanych rosyjskich systemów uzbrojenia i broni rakietowej. Bliscy skazanego twierdzą natomiast, że został on porwany.

O wyroku poinformowała Agencja Reutera, powołując się na rosyjskie media. FSB przekazała w piątek, że orzeczenie wobec urodzonego w 1989 roku Gieorgija Władimirowicza Pirogowa jest już prawomocne. "Wyrok skazujący wydany przez Sąd Miejski w Moskwie wobec obywatela Federacji Rosyjskiej Gieorgija Władimirowicza Pirogowa, urodzonego w 1989 r., zamieszanego we współpracę z polskimi służbami specjalnymi, stał się prawomocny" – przekazało Centrum Komunikacji Społecznej FSB.

Rosjanin został skazany na 23 lata pozbawienia wolności. Sąd wymierzył mu również grzywnę w wysokości 800 tys. rubli, czyli około 35 tys. zł.

Miał przekazywać Polsce informacje o rosyjskiej broni

Według wersji przedstawionej przez FSB Pirogow opuścił Rosję po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie. W kwietniu 2022 roku, przebywając w Polsce, miał nawiązać kontakt z polskim wywiadem wojskowym.

Rosyjskie służby twierdzą, że na zlecenie polskiego wywiadu zdobywał informacje dotyczące zaawansowanych rosyjskich systemów uzbrojenia oraz systemów rakietowych wykorzystywanych podczas wojny.

Okoliczności, w których Pirogow znalazł się ponownie w Rosji, pozostają jednak niejasne. Niezależny rosyjski portal Meduza informował, że po wybuchu wojny mężczyzna wyjechał do Gruzji, gdzie pracował jako alpinista przemysłowy.

W lipcu 2024 roku kontakt z nim miał się nagle urwać. Pirogow wyjechał wówczas służbowo do Kungradu w zachodnim Uzbekistanie. Później okazało się, że znajduje się w moskiewskim areszcie Matrosskaja Tiszyna.

Bliscy mówią o porwaniu

Nie wiadomo, w jaki sposób mężczyzna trafił z Uzbekistanu do Rosji. Według jego bliskich Pirogow planował po zakończeniu wyjazdu służbowego wrócić do Gruzji. Rodzina przekazała rosyjskiej inicjatywie "Politzek-Info", że ich zdaniem został porwany.

Meduza przypomina, że nie byłby to pierwszy przypadek zaginięcia rosyjskiego obywatela przebywającego w państwie trzecim, który następnie odnalazł się w rosyjskim areszcie.

Od rozpoczęcia pełnoskalowej wojny na Ukrainie rosyjskie sądy coraz częściej rozpatrują sprawy dotyczące szpiegostwa i bezpieczeństwa państwa za zamkniętymi drzwiami, a informacje dotyczące takich procesów są mocno ograniczone.

Sprawa pojawia się w momencie kolejnych napięć związanych z działalnością rosyjskich służb. W czwartek premier Donald Tusk poinformował, że 7 sierpnia polskie służby zatrzymały obywatela Rosji, który – według szefa rządu – został zwerbowany przez rosyjskie służby i miał dokonać egzekucji obywatela USA i Ukrainy "niewygodnego dla reżimu Putina".

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