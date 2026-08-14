Lato z Casanovą

W czasach podstawówki, podczas wakacji, doskonaliłem umiejętność czytania na wierszach Jana Brzechwy, komiksach „Papcia Chmiela”, Janusza Christy i Szarloty Pawel, prozie Kornela Makuszyńskiego, Adama Bahdaja, Alfreda Szklarskiego oraz Wiesława Wernica. W okresie licealno-studenckim przyszła pora na lektury w Polsce Ludowej zakazane. Z biblioteki kolegi wypożyczałem kolejne powieści Józefa Mackiewicza i Sergiusza Piaseckiego, opublikowane na emigracji. To był schyłek Peerelu, komuniści poluzowali obcęgi cenzury, w księgarni udało mi się upolować wybór dzieł Marka Hłaski. Znajmy księgarz odkładał dla mnie pod ladę kolejne tomy publikacji Waldemara Łysiaka.