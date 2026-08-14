Świątek triumfuje w Toronto. Polka pokonała Rybakinę

Świątek od początku finału narzuciła rywalce swoje warunki. W pierwszym secie szybko uzyskała przewagę i wygrała go 6:2. W drugiej partii Polka również kontrolowała przebieg spotkania, dwukrotnie przełamała Rybakinę i po 75 minutach mogła cieszyć się ze zwycięstwa.

Triumf w Toronto jest szczególnie ważny dla 25-letniej zawodniczki, która w obecnym sezonie długo czekała na pierwszy finał. Przed turniejem nie zdołała dotrzeć dalej niż do ćwierćfinału turnieju wielkoszlemowego.

Canadian Open. Droga Świątek do finału

W Kanadzie wróciła jednak do wysokiej dyspozycji, wygrywając m.in. z Martą Kostiuk, Dianą Shnaider i Eliną Switoliną. W półfinale Świątek pokonała Ukrainkę Elinę Switolinę 6:3, 1:6, 6:3, odrabiając straty w decydującym secie i wygrywając cztery ostatnie gemy spotkania.

Dla Polki był to pierwszy w karierze triumf w Canadian Open. Zdobyła także 12. tytuł rangi WTA 1000, co pozwoliło jej wyprzedzić Arynę Sabalenkę i awansować na drugie miejsce w klasyfikacji zawodniczek z największą liczbą zwycięstw w turniejach tej rangi. Przed Świątek znajduje się tylko Serena Williams, która ma 13 takich tytułów.

Zwycięstwo w Toronto oznacza awans Polki na piąte miejsce w rankingu WTA.

Czytaj też:

Nie będzie obrony tytułu. Świątek odpadła z Wimbledonu