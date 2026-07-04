Nie będzie obrony tytułu. Świątek odpadła z Wimbledonu

Podczas tegorocznego Wimbledonu Iga Świątek najpierw wygrała w trzech setach z Amerykanką Taylor Townsend, a następnie pokonała w dwóch setach Czeszkę Karolinę Pliskovą. Jej kolejną przeciwniczką była Alexandra Eala. Filipinka okazała się przeszkodą nie do przejścia. Polska tenisistka przegrała 6:7 (9:11), 2:6.

Premierowa odsłona trwała niemal półtorej godziny i wydaje się, że miała decydujące znaczenie. Po przegraniu pierwszego seta gra Świątek kompletnie się rozsypała. 25-latka z podwarszawskiego Raszyna nie była już w stanie nawiązać wyrównanej walki. W czwartej rundzie Eala zagra z Włoszką Jasmine Paolini. Z kolei Iga Świątek spadnie w rankingu WTA co najmniej na 6. miejsce.

Przypomnijmy, że w 2025 r. Świątek została mistrzynią Wimbledonu. Polka zagrała rewelacyjne zawody, a finałowe starcie rozstrzygnęła na swoją korzyść 6:0, 6:0. Wygrała wówczas z Amandą Anisimovą ze Stanów Zjednoczonych.

Chwalińska odpadła w pierwszej rundzie

Pechowo z tegorocznym turniejem pożegnała się Maja Chwalińska. Polka przegrała w poniedziałek z Tajką Mananchayą Sawangkaew 6:2, 5:7, 2:6, choć była o krok od zwycięstwa. Losy meczu odwróciła kontuzja, której Polka doznała przy piłce meczowej w drugim secie.

Po przerwie medycznej 24-latka wróciła do gry z zabandażowaną nogą, jednak miała wyraźne problemy z poruszaniem się. Sawangkaew wykorzystała sytuację, wygrała pięć gemów z rzędu i doprowadziła do trzeciego seta.

Dla Chwalińskiej był to pierwszy występ w głównej drabince Wimbledonu od 2022 r. 6 czerwca Polka przegrała w finale French Open z Rosjanką Mirrą Andriejewą 3:6, 2:6. Po występie na francuskich kortach Chwalińska zanotowała gigantyczny awans w światowym rankingu – ze 114. na 21. miejsce.

Wimbledon

Rozgrywany w Londynie Wimbledon to jeden z czterech turniejów Wielkiego Szlema, obok Australian Open, French Open (Rolland Garros) i US Open. Rozgrywany jest corocznie w pierwszej połowie lipca.

Mecze rozgrywane są na trawiastej nawierzchni, która wymaga szczególnej pielęgnacji. Taki rodzaj kortu sprawia, że piłka odbija się szybko i nisko, co wpływa na to, iż wymiany są zwykle znacznie krótsze niż na kortach ceglanych czy nawet dywanowych.