Drogo już jest, a będzie jeszcze drożej. Ceny paliw znów pójdą w górę

Według analityków serwisu reflex.com.pl 23 lipca benzyna bezołowiowa 95 kosztowała średnio 7,38 zł/l. Oznacza to, że w ciągu tygodnia podrożała o 0,29 zł. Benzyna bezołowiowa 98 – 8,18 zł/l, czyli podrożała o 0,26 zł. Z kolei olej napędowy za litr kosztował 7,80 zł – podrożał o 0,47 zł. Średnia cena za autogaz to 3,16 zł/l – staniał o 0,01 zł na litrze.

Ceny paliw. Będzie jeszcze drożej

Prognoza średnich cen detalicznych od 27 do 31 lipca, według analityków portalu, wygląda następująco: benzyna bezołowiowa 95 – 7,45 zł/l (więcej o 0,07 zł/l), benzyna bezołowiowa 98 – 8,30 zł/l (plus 0,12 zł/l), olej napędowy – 8,20 zł/l (więcej 0,40 zł/l), autogaz – 3,16 zł/l (bez zmian).

Koniec pakietu CPN. Ceny paliw ostro w górę

1 lipca rząd zakończył się pakiet CPN. W związku z decyzją rządu ceny paliw ostro poszybowały w górę.

Po zakończeniu pakietu CPN wygasły przepisy, na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT na niektóre paliwa – przede wszystkim benzyny i oleje napędowe, a także ustalana była cena maksymalna paliw na stacjach benzynowych. Wcześniej – w połowie czerwca – wygasły przepisy o obniżce akcyzy na te paliwa.

Premier Donald Tusk w ostatnich dniach wykluczył powrót pakietu CPN.

Ile kosztuje baryłka ropy?

Ceny baryłki ropy WTI przekroczyła 93 USD, a ropy Brent przejściowo przekroczyła 100 USD za baryłkę.

To efekt zapowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczącej dalszych ataków na infrastrukturę Iranu. Ma to być odpowiedź na działania wspieranych przez Iran Huti.

Baryłka ropy Brent w dostawach na lipiec przekroczyła próg 100 USD za baryłkę – po raz pierwszy od 26 maja. West Texas Intermediate kosztuje 91,4 USD za baryłkę, osiągając najwyższy poziom od 11 czerwca.

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