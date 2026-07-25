Morawiecki zaprzecza słowom Kaczyńskiego. "Nie proponowałem"

W piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że "trzydziestu kilku" posłów jego formacji "zrezygnowało z członkostwa". We wtorek ich decyzję ma zatwierdzić Komitet Polityczny PiS.

Morawiecki i jego stronnicy "zrezygnowali z członkostwa w PiS"

Jarosław Kaczyński zaznaczył, że każdy parlamentarzysta partii wiedział, z czym wiąże się niepodpisanie oświadczenia o braku przynależności do stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną.

Mateusz Morawiecki poinformował z kolei w piątek, że jego stowarzyszenie liczy obecnie 40 posłów, jednego senatora i trzech europosłów. Oznacza to, że taka grupa polityków opuści PiS.

W czwartek o północy upłynął termin ultimatum kierownictwa PiS dla parlamentarzystów tej partii na złożenie oświadczenia o nieprzynależeniu do stowarzyszeń – pod groźbą wykluczenia z partii.

Sprawa dotyczyła przede wszystkim członków założonego przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego stowarzyszenia "Rozwój Plus".

Kaczyński twierdzi, że Morawiecki proponował mu podział partii

Prezes PiS ujawnił w piątek, że sprawa ma związek "przede wszystkim z propozycją, która padła już wiele tygodni temu, żeby podzielić naszą partię".

Jarosław Kaczyński wyjaśnił, że propozycja podziału PiS padła ze strony osoby "wiarygodnej, bardzo istotnej w partii i była powtarzana w co najmniej w trzech długich rozmowach".

W piątek w rozmowie z telewizją wPolsce24 prezes PiS ujawnił, że "Mateusz Morawiecki rozmawiał ze mną wcześniej". – Z takich ważnych rozmów, były trzy, gdzie proponował podział. To, co w tej chwili mówi, trochę mnie dziwi. (…) Mówił to w cztery oczy, ale mówił to także później, byli świadkowie – dodał.

Prowadzący zapytał prezesa PiS, czy chodzi o podział partii na dwa odrębne ugrupowania, na co dostał odpowiedź twierdzącą. – Tak, to było zarówno w cztery oczy, ale w ostatniej rozmowie byli też świadkowie. Uczestniczył w tej rozmowie pan prof. Czarnek, mój brat cioteczny, jego żona. Krótko mówiąc, byli świadkowie – oznajmił Jarosław Kaczyński.

Morawiecki zaprzecza słowom prezesa PiS

Były premier zapytany o to przez reportera TVN24 zaprzecza. – Nie, nie proponowałem żadnego podziału partii – odpowiedział Mateusz Morawiecki.

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