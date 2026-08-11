Kolejne odejścia z PiS. Pracownicy przechodzą do ludzi Morawieckiego

Tym razem nie chodzi jednak o parlamentarzystów czy znanych polityków, ale o pracowników odpowiedzialnych za komunikację partii. Jak ustaliła Wirtualna Polska, dwie osoby złożyły wypowiedzenia i mają przejść do stowarzyszenia Rozwój Plus.

Według informacji portalu decyzja nie jest zaskoczeniem. Już kilka dni wcześniej pojawiały się sygnały, że część zespołu medialnego PiS zamierza odejść z pracy. Ostatecznie wypowiedzenia złożyły na razie dwie osoby.

Jedną z nich ma być pracowniczka biura prasowego PiS, która wcześniej usunęła z partyjnych grup na WhatsAppie kilkudziesięciu członków Rozwoju Plus. Jak podaje WP, nie była to jej własna inicjatywa. Miała wykonywać polecenie rzecznika PiS oraz innych osób z kierownictwa partii. Teraz sama ma dołączyć do środowiska związanego z byłym premierem.

Rozwój Plus tworzy własny zespół prasowy

Informacji o konkretnych transferach oficjalnie nie potwierdził europoseł Piotr Müller. Przyznał jednak, że Rozwój Plus buduje nowe zaplecze medialne.

"Do naszego klubu zgłasza się wielu kompetentnych ludzi, którzy chcą z nami współpracować. Mogę jedynie potwierdzić, że obecnie tworzymy nowy zespół prasowy i niebawem będziemy informować o jego składzie" – przekazał Wirtualnej Polsce.

Według nieoficjalnych informacji osoby odchodzące z PiS nie były zadowolone z sytuacji panującej wewnątrz partii. Zastrzeżenia miały dotyczyć zarówno sposobu zarządzania, jak i atmosfery w biurze klubu. W tym tygodniu mają rozmawiać z przedstawicielami Rozwoju Plus o swojej zawodowej przyszłości.

Sprawa jest kolejnym sygnałem napięć pomiędzy centralą PiS a środowiskiem skupionym wokół Mateusza Morawieckiego. Rozwój Plus rozbudowuje własne struktury i zaplecze, a teraz przygotowuje również zespół odpowiedzialny za komunikację. Jeśli zapowiadane transfery dojdą do skutku, były premier pozyska osoby mające doświadczenie w pracy w medialnym zapleczu PiS.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek nie odniósł się dotychczas do informacji o odejściach.

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