"Przywódca polskiej prawicy". Polityk KO wskazał lidera

Morawiecki poinformował 29 lipca br. na konferencji prasowej w Sejmie, że klub Rozwój Plus założyło 40 posłów i jeden senator. – Według jednych doktorów habilitowanych jesteśmy w Prawie i Sprawiedliwości, według innych nie jesteśmy. A co to Polaków obchodzi? – stwierdził były premier.

Jak dodał, "dzisiaj znaczna część PiS pod wpływem rozłamowców, intrygantów i Solidarnej Polski staje się na naszych oczach taką większą Solidarną Polską". – My w tę grę nie chcemy się wpisywać – oświadczył lider Rozwoju Plus.

Nowy klub w Sejmie, Nawrocki podsumowuje swój rok

Z kolei prezydent Karol Nawrocki obchodził 6 sierpnia rocznicę swojego zaprzysiężenia przed Zgromadzeniem Narodowym. W czwartek przed Pałacem Prezydenckim zorganizowano uroczystość upamiętniającą to wydarzenie. Nawrocki podsumował pierwszy rok swojej prezydentury.

– Choć określenie "wetomat" jest bardzo pieszczotliwe dla mnie i zupełnie, drodzy państwo, nie dotyka mnie osobiście (…), ale 259 podpisanych ustaw pokazuje, że tylko tam, gdzie mogę znaleźć odrobinę kompromisu, gdzie mogę dostrzec, że to prawo pisane jest dla Polaków, że Polakom się przyda, nawet jeśli mam pewne obiekcje, nawet jeśli widzę i czytam także reakcje opozycji w polskim parlamencie, że z tego prawa można wycisnąć więcej, ale jest chociaż trochę dobre dla Polaków, to zawsze je podpiszę – podkreślił.

Konwiński: Kaczyński nie jest już hegemonem na prawicy

Do sytuacji na prawicy odniósł się we wtorek w rozmowie z TVP Info szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.

– Projekt Morawieckiego to jest PiS – mniejszy, ale jednak PiS. Jeżeli spojrzymy na polityków, którzy są z Morawieckim, to zobaczymy ludzi, którzy wspólnie z Kaczyńskim rządzili Polską przez osiem lat. To afera RARS, afera maseczkowa i respiratorowa oraz wybory kopertowe. W każdej z tych spraw pojawia się przecież Morawiecki. Przychylnie o nim i jego ugrupowaniu wypowiada się na przykład Dominik Tarczyński. Szliśmy do wyborów po to, żeby ci ludzie nie rządzili – powiedział parlamentarzysta.

Polityk został zapytany, kto jego zdaniem za rok będzie przywódcą prawicy: Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki czy Karol Nawrocki.

– Przywódcą polskiej prawicy powoli staje się Karol Nawrocki. Kaczyński słabnie, choć oczywiście nie wolno go lekceważyć. Nie jest już hegemonem na prawicy – wskazał Konwiński.

Jak stwierdził poseł KO, "poparcie dla PiS jest dziś niewiele większe od poparcia dla Konfederacji Mentzena i Bosaka".

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