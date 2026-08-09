"Do Rzeczy" nr 33: Wszystkie maski Mateusza Morawieckiego

– Z prawej strony już idzie zapowiedź, że Morawiecki to typowy chadek w stylu niemieckiej CDU, który prędzej czy później zaakceptuje zmiany obyczajowe, niezależnie od tego, jak bardzo deklarowałby dziś swój konserwatyzm – zauważa Piotr Semka w artykule "Morawiecki odkrywa nowe pułapki".

– Stworzenie paktu senackiego to bardzo istotny warunek dla budowy w przyszłości koalicji większościowej na prawicy, także tej konstytucyjnej – mówi Przemysław Czarnek w rozmowie z Ryszardem Gromadzkim.

Na łamach "Do Rzeczy" również:

– Raport "Do Rzeczy": Inwazja migrantów na Europę– piszą Olivier Bault i Filip Memches.

– Nic w tym zaskakującego, że wieloletnia publicystka "Gazety Wyborczej", Dominika Wielowieyska, dołączyła do kampanii dyskredytowania Krzysztofa Stanowskiego i jego internetowych mediów – pisze Rafał A. Ziemkiewicz w tekście "Stary strach przed nowymi mediami".

– Jak Polacy – kosztem swoich, dobrych artystów – na siłę promują kiepskich ukraińskich – wyjaśnia Monika Małkowska w poruszającym eseju "Promocja dzięki wojnie".

– Dążenie do poczucia wspólnoty, które oznacza tworzenie podziału między Ślązakami a Polską, jest fałszywe. W tym przypadku odrębność i różnorodność służą niczemu innemu jak wymazaniu ze Śląska polskości. Trzeba być naprawdę bardzo naiwnym, by w tego typu działalności nie dostrzec tendencji separatystycznych o podłożu proniemieckim – pisze Andrzej Krzystyniak w tekście "Kłopoty z symboliką".

W najnowszym numerze też m.in. Krzysztof Kawęcki pisze o krzyżu wyrwanym z korony Orła Białego, Maciej Pieczyński przygląda się klanowi Kadyrowów, Ryszard Czarnecki i Jacek Pałkiewicz zabierają Czytelników w pasjonujące podróże, a Wojciech Cejrowski zaprasza do Ciemnogrodu.

To i wiele, wiele więcej w nowym numerze "Do Rzeczy", w sprzedaży od 10 sierpnia 2026 r.

Do Rzeczy S.A. (wcześniej Orle Pióro S.A.) to konserwatywno-liberalny wydawca tygodnika "Do Rzeczy" oraz miesięcznika "Historia Do Rzeczy", który od ponad dekady dostarcza czytelnikom rzetelne i niezależne treści publicystyczne, kontynuując tradycję wolnościowego i krytycznego dziennikarstwa. Publikacje te promują wartości konserwatywne, wolnorynkowe i patriotyczne, stanowiąc alternatywę dla mediów progresywnych.

Spółka konsekwentnie rozwija swoją ofertę publicystyczną i cyfrową, umacniając pozycję wiodącego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce. Debiut na rynku NewConnect 28 kwietnia 2026 roku otworzył nowe możliwości rozwoju, obejmujące ekspansję w obszarze mediów cyfrowych, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz dywersyfikację źródeł przychodów, co wzmocni jej stabilność i niezależność finansową.

Strategiczne cele spółki obejmują również rozwój telewizji internetowej, produkcję nowych formatów wideo i podcastów, intensyfikację działań na platformach społecznościowych oraz serwisach VOD. W planach jest także uruchomienie nowoczesnej platformy e-commerce, która umożliwi dystrybucję treści cyfrowych, produktów premium oraz wybranych instrumentów finansowych.

Dzięki tym działaniom Do Rzeczy S.A. dąży do dalszego umocnienia swojej pozycji jako najważniejszego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce, zapewniając jednocześnie nowe możliwości rozwoju i zwiększenie niezależności finansowej.