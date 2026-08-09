Pod koniec lipca odbył się finałowy wyjazd do tego regionu, na którym zostały przekazane dary zakupione za pieniądze ze zbiórki publicznej.

Młodzież Wszechpolska zebrała 250 tysięcy zł na Polaków w Naddniestrzu

Inauguracja kampanii "Kocham Polskę" odbyła się 14 lutego w Centrum Kształcenia Młodzieży "Kuźnia" w formie prezentacji filmu ze styczniowego wyjazdu do rodaków w Naddniestrzu oraz debaty pt. "Naddniestrze. Polacy skazani na zapomnienie?" z udziałem Pani Profesor Heleny Krasowskiej, Kapelana Prezydenta RP ks. dr hab. Jarosława Wąsowicza oraz Prezesa Młodzieży Wszechpolskiej Marcina Osowskiego.

W tracie trzech miesięcy wolontariusze z całej Polski angażowali się na rzecz Polaków, którzy nigdy nie opuścili swojej ojcowizny. W ramach zbiórki publicznej oraz zbiórki internetowej udało się zebrać 250 tysięcy złotych.

Zbiórka zakończyła się finałem przeprowadzonym w formie transmisji w kanałach internetowych, w którym eksperci oraz aktywiści dyskutowali o problemach, z którymi mierzą się Polacy na Kresach Wschodnich, w szczególności Polacy w Naddniestrzu. Wzięli w nim udział m.in. prof. Helena Krasowska, Mateusz Pławski z portalu Kresy.pl, Hanna Szymerska, Marcin Osowski, Rafał Buca, czy Paweł Zdziarski.







Pomoc w ramach akcji charytatywnej "Kocham Polskę"

Zwieńczeniem całej akcji był lipcowy wyjazd do Naddniestrza do miejscowości Raszków trwający 30 godzin, w którym wzięli udział przedstawiciele Młodzieży Wszechpolskiej oraz Stowarzyszenia "Wspólnota i pamięć". W trakcie lipcowego wyjazdu zostały przekazane następujące dary w postaci żywności, sprzętu AGD m. in. lodówki i pralki, sprzętu dla niepełnosprawnych, sprzętu parafialnego dla Kościoła, gier edukacyjnych, tablicy interaktywnej do nauki języka polskiego, laptopa wraz z drukarką do pracy edukacyjnej, projektora i głośnika do zajęć, prób zespołu ludowego i oglądania polskich filmów oraz materiałów edukacyjnych od Kancelarii Prezydenta RP.







List od prezydenta Nawrockiego, patronat marszałka Bosaka

Karol Nawrocki przekazał również rodakom w Naddniestrzu list oraz oficjalną flagę Rzeczypospolitej Polskiej.

Akcja charytatywna Kocham Polskę odbywała się pod patronatem honorowym Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofa Bosaka. Kampania społeczna Kocham Polskę informująca o sytuacji Polaków w Naddniestrzu odbyła się patronem honorowym Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego oraz Wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka.

Kampania Społeczna "Kocham Polskę" prowadzona jest od 2005 roku. Jej celem jest przypomnienie o konieczności miłości do Ojczyzny jako alternatywa wobec Walentynek.





