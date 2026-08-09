Nie dadzą rakiet. "Może są prorosyjscy? Czekamy na wytyczne od Tuska"

Fiński minister obrony Antti Hakkinen oznajmił, że Finlandia nie ma zamiaru przekazywać Ukrainie rakiet do systemów Patriot. Wyjaśnił, że byłoby to sprzeczne z interesami narodowymi kraju. Fiński minister podkreślił, że jego kraj udzielił już Kijowowi maksymalnej możliwej pomocy i nie może ryzykować własnego bezpieczeństwa.

Wcześniej media informowały, że również prezydent USA Donald Trump miał odmówić Zełenskiemu kolejnych pocisków ze względu na ich ograniczoną ilość.

Prorosyjscy? "Czekamy na wytyczne od Tuska"

W związku z wyjaśnieniem Finów pytanie do premiera Donalda Tuska, który zapowiedział rozważanie dawania Ukrainie kolejnych pocisków do Patriotów, zadał Przemysław Czarnek.

"Finlandia nie przekaże Ukrainie pocisków do Patriotów, bo to sprzeczne z interesami narodowymi kraju. Czy przekazanie naszych pocisków było zgodne z polskimi interesami? A może Finowie są prorosyjscy? Czekamy na wytyczne od Tuska" – zapytał poseł PiS.

W Europie Patrioty mają: Szwecja, Holandia, Niemcy, Polska i Rumunia. Część z tych państw, w tym Polska i Niemcy, już dawała Ukrainie pociski.

Premier mówi o kolejnych Patriotach z Polski dla Ukrainy. Czarnek: Natychmiast do dymisji

31 lipca Donald Tusk wystąpił na briefingu prasowym w Tarnawie-Kolonii, gdzie spadła rakieta. Wiele wskazuje na to, że był to pocisk rosyjski. W nocy Rosjanie potężnie ostrzeliwali pociskami manewrującymi cele na Ukrainie, w tym położony bardzo blisko polskiej granicy Lwów. Premier zaznaczył, że nie ma żadnych powodów sądzić, że celem była Polska.

To właśnie wtedy oznajmił również, że rozważa, by dać Ukrainie kolejne rakiety do systemów Patriot. Do tej wypowiedzi odniósł się w rozmowie z Łukaszem Jankowskim na antenie Radia Wnet poseł PiS Przemysław Czarnek.

Polityk powiedział, że Tusk powinien natychmiast przestać pełnić stanowisko szefa polskiego rządu. – Natychmiast do dymisji człowiek, który mówi w ten sposób, żeby przekazać jeszcze więcej sprzętu bezwarunkowo Ukrainie, czyli rozbroić Polskę, także z najnowocześniejszego sprzętu, z rakiet Patriot, nie może być dalej premierem, dlatego że jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa – powiedział Czarnek.

– [...] Jeżeli człowiek, który jest premierem, mówi: rozbroić, dać wszystko Ukrainie, zapominawszy że jest również Białoruś, jest również okręg królewiecki, że zagrożenie z Rosji może pochodzić nie tylko z nad Ukrainy, to znaczy że mamy do czynienia z szaleńcem, który szkodzi polskiemu bezpieczeństwu i to jest zupełnie oczywiste – dodał poseł.

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