Czy Morawiecki wróci do PiS? Polacy odpowiedzieli w sondażu

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił pod koniec lipca, że Morawiecki i stojąca za nim grupa posłów "zrezygnowali z członkostwa w partii", ponieważ nie podpisali deklaracji o tym, że nie należą do żadnych stowarzyszeń. Termin na złożenie tzw. lojalki minął 23 lipca, a Kaczyński oznajmił, że "jest w jakimś sensie po wszystkim".

Wkrótce potem Morawiecki poinformował na konferencji prasowej w Sejmie o powstaniu nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus w składzie: 40 posłów i jeden senator. Na początku sierpnia były premier zapowiedział, że najpóźniej 15 października założy partię polityczną.

Sondaż: Ilu Polaków wierzy w powrót Morawieckiego do PiS?

Uczestników badania przeprowadzonego przez SW Research dla portalu rp.pl zapytano, czy ich zdaniem Mateusz Morawiecki w przyszłości wróci do PiS. Odpowiedź "nie" wskazało 37,7 proc. ankietowanych, natomiast 22,8 proc. odpowiedziało twierdząco. Największa grupa badanych – 39,5 proc. – nie potrafiła jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie.

Wiceprezes SW Research Piotr Zimolzak powiedział, że w powrót byłego premiera do PiS częściej wątpią mężczyźni (43 proc.) niż kobiety (33 proc.). – Takie zdanie podziela trzech na dziesięciu respondentów z wykształceniem zasadniczym zawodowym (29 proc.) i zbliżony odsetek badanych, których dochód przekracza 7000 zł netto (28 proc.) – dodał.

Wskazał również, że sceptycyzm w sprawie powrotu Morawieckiego do PiS częściej wyrażali mieszkańcy średnich i dużych miast (31 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 4-5 sierpnia 2026 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy.

Wyniki sondażu opublikowano w niedzielę (9 sierpnia) na stronie internetowej "Rzeczpospolitej".

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