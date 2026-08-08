Był zaufanym człowiekiem Kaczyńskiego. Dołączy do Morawieckiego?

"Niegdyś jeden z najwierniejszych ludzi Jarosława Kaczyńskiego, były sekretarz generalny partii, który zna ją na wylot, jest teraz sam na wylocie z PiS" – napisał "Newsweek". Chodzi o Krzysztofa Sobolewskiego. – To przykre, ale "Sobol" od dawna jest już zapatrzony w Morawieckiego – powiedział anonimowo jeden z polityków PiS.

Żona Sobolewskiego pojawiła się niedawno na grillu organizowanym przez Mateusza Morawieckiego i jego stowarzyszenie Rozwój Plus. Jak ustalił "Newsweek", Sylwia Sobolewska została zaproszona na to wydarzenie przez swoją znajomą, którą "robiła karierę na bardzo wysokim szczeblu w spółce kontrolowanej przez Skarb Państwa – PKN Orlen".

Według "Newsweeka", w Prawie i Sprawiedliwości panuje przekonanie, że "jest kwestią czasu, aż Sobolewski zmieni barwy z PiS na Rozwój Plus".

Małżeństwo Sobolewskich

Krzysztof Sobolewski pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Wykonawczego PiS w latach 2018-2021, a później, w latach 2021-2023 – sekretarza generalnego ugrupowania. Zrezygnował z tego stanowiska w ramach powyborczych rozliczeń w PiS. Zastąpił go Piotr Milowański.

W wyborach parlamentarnych w 2023 r. Sobolewski z powodzeniem ubiegał się o poselską reelekcję. Uzyskał 18 390 głosów, startując z okręgu nr 23 (Rzeszów).

Sylwia Sobolewskiego do 2015 r. pracowała w szczecińskim oddziale Polskiej Izby Handlowej. Później zasiadała w radach nadzorczych m.in. Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów, PKO TFI i Centrum Badań Jakości. Pracowała też w PFR Nieruchomości jako kontrolerka zgodności. W 2018 r. została dyrektorem działu systemów zarządzania i ryzyka korporacyjnego w Orlenie. Zasiadała też w radach nadzorczych spółek zależnych Orlenu. Musiała ustąpić z tych stanowisk, gdy PiS zakazało członkom rodzin polityków zasiadać w radach państwowych spółek.

Obecnie żona Krzysztofa Sobolewskiego jest członkiem rady nadzorczej Lubelskich Kolei.

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