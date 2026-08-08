Wysocka-Schnepf próbowała wyśmiać Stanowskiego. "Arcykapłan propagandy"

W rocznicę zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta, przed Pałacem Prezydenckim zorganizowano debatę. Wzięli w niej udział historyk prof. Andrzej Nowak, publicysta tygodnika "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz oraz założyciel Kanału Zero Krzysztof Stanowski. Dyskusję moderowała dziennikarka Polsat News Dorota Gawryluk. Rozmówcy ocenili pierwszy rok prezydentury Nawrockiego, a także mówili o najważniejszych wyzwaniach, przed którymi stoi Polska.

Przedstawiając gości, Gawryluk wskazała, że wszyscy mieli wpływ na wybór Karola Nawrockiego. – Szlaki moich gości zetknęły się ze szlakiem Karola Nawrockiego. Ale również wydaje mi się, że wszyscy oni mieli wpływ na wybór Karola Nawrockiego – pośrednio albo bezpośrednio. Pan prof. Andrzej Nowak bezpośrednio, pewnie chcąc, wystawiając Karola Nawrockiego jako kandydata obywatelskiego. Pan Rafał Ziemkiewicz pewnie też chcąc, popierając go w swojej publicystyce i uczestnicząc w konwencji. Najmniej bezpośrednio Krzysztof Stanowski, dlatego że grał na siebie, jak każdy kandydat w kampanii. Ale wniósł do kampanii bardzo wiele wątków, na przykład przeczytał książkę konkurenta, czyli Rafała Trzaskowskiego, i zrobił mu reklamę w internecie – powiedziała.

Stanowski o "zmowie manipulacji"

– Dla Karola Nawrockiego ta kampania była o tyle specyficzna, bo on nie walczył tylko z kandydatami, on musiał przebić się przez jakąś zmowę milczenia na jego temat albo nawet nie, bo zmowa milczenia byłaby dobrą wiadomością. Musiał przebić się przez zmowę manipulacji, których było bardzo dużo – mówił Stanowski. – Ja sam byłem zaskoczony, gdy poznałem osobiście obecnego prezydenta, że jest to inna postać niż ta, w którą sam uwierzyłem początkowo, oglądając na co dzień media – przyznał twórca Kanału Zero.

"Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja jestem prosty człowiek: jak prezydent mojego kraju mnie zaprasza, to jestem. A jak premier zaprosi na taką rozmowę to też przyjdę! Trzeba przyznać, że Karol Nawrocki umie w przemówienia. Tak pojechać z głowy to duża sztuka" – napisał dziennikarz w mediach społecznościowych.

Wysocka-Schnepf uderzyła w Stanowskiego

Występ Krzysztofa Stanowskiego na debacie przed Pałacem Prezydenckim próbowała wyśmiać Dorota Wysocka-Schnepf. "Karma’s a b*tch. Ale nie płacz, Mały, w tej fryzurze takiś nawet śliczniutki" – napisała na platformie X dziennikarka TVP Info.

Do wpisu dołączyła zdjęcie Stanowskiego, przerobionego na... Wysocką-Schnepf, z podpisem: "arcykapłan propagandy". "Nie jestem zainteresowany" – odpowiedział krótko założyciel Kanału Zero.

Spór Stanowskiego i Wysockiej-Schnepf

Konflikt pomiędzy Krzysztofem Stanowskim a Dorotą Wysocką-Schnepf, rozpoczęty podczas debaty prezydenckiej, nasilił się we wrześniu ubiegłego roku. Sprawa zakończyła się pozwem ze strony dziennikarki TVP Info.

Pod koniec listopada 2025 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał zabezpieczenie, w którym zakazał Kanałowi Zero, Krzysztofowi Stanowskiemu i Robertowi Mazurkowi publikowania materiałów na temat Wysockiej-Schnepf, a także nazywania jej "arcykapłanką propagandy". 14 kwietnia br. sąd oddalił zażalenie od tej decyzji.

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