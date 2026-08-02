Stanowski uderza w Bąkiewicza. "No nie da się tych wrzasków słuchać"

Godzina "W" to moment, w którym od lat w całej Polsce, a szczególnie w Warszawie, Polacy gromadzą się 1 sierpnia, aby oddać hołd powstańcom warszawskim. Dokładnie o godz. 17:00 rozbrzmiewają syreny alarmowe. Wiele osób zatrzymało się na minutę ciszy. W centrum stolicy odpalono race, a tłum skandował "cześć i chwała bohaterom". Odśpiewano również hymn państwowy oraz "Sen o Warszawie".

Po godz. 17:00 z ronda Romana Dmowskiego wyruszył Marsz Powstania Warszawskiego, w tym roku pod hasłem "Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz". Wcześniej Robert Bąkiewicz, jako jeden z organizatorów wydarzenia, wygłosił przemówienie, w którym podkreślał konieczność obrony suwerenności Polski oraz domagał się wypłaty przez Niemcy reparacji wojennych.

Bąkiewicz wezwał do bojkotu

– Powinniśmy ich otwarcie żądać od Niemców. Jeśli jesteśmy narodem dumnym, jeśli jesteśmy narodem, który czuje obowiązek wobec pokoleń, które były przed nami i które po nas przyjdą. Mamy prawo walczyć o odszkodowania i reparacje, bo to jest wymiar sprawiedliwości dziejowej – oznajmił lider Ruchu Obrony Granic. Zaapelował także o bojkot niemieckich sklepów i produktów.

Bąkiewicz stwierdził również, że w Polsce powinna zostać przywrócona obowiązkowa służba wojskowa. – Każdy chłop musi być przeszkolony. I każda kobieta, która sobie tego będzie życzyła – oświadczył.

Marsz Powstania Warszawskiego przed godz. 19:00 dotarł na plac Krasińskich, gdzie miały miejsce kolejne przemówienia oraz koncert pieśni powstańczych i patriotycznych w wykonaniu zespołów dziecięcych.

Stanowski krytykuje zachowanie Bąkiewicza

Wystąpienie Roberta Bąkiewicza na rondzie Dmowskiego nie przypadło do gustu Krzysztofowi Stanowskiemu. Twórca Kanału Zero wyraził swoje niezadowolenie we wpisie na platformie X.

"Obchody Powstania Warszawskiego w stolicy są wspaniałe, ale to, że główne rondo w mieście oddaliśmy – jako warszawiacy – Bąkiewiczowi, to jest wstyd całkowity. No nie da się tych wrzasków słuchać" – napisał.

"Bąkiewicz potrafi zniechęcić do wielu spraw, ale ludzie wychodzą na to rondo nie dla niego. Nikt nic nie oddał, po prostu Polacy (bo nie tylko warszawiacy) przyjeżdżają w ten dzień na to rondo, bo chcą oddać hołd powstańcom" – skomentował Tomasz Grabarczyk z Konfederacji.

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