Większość Polaków popiera starania prezydenta. Nowy sondaż

1 września, podczas obchodów 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej, prezydent Karol Nawrocki mocno podkreślił, że kwestia reparacji wojennych ze strony Niemiec nie została zamknięta. Zadeklarował, że będzie domagał się od rządu w Berlinie wypłaty należnego Polsce odszkodowania.

– Aby móc budować oparte o fundamenty prawdy i dobrych relacji partnerstwo z naszym zachodnim sąsiadem musimy w końcu załatwić kwestię reparacji od państwa niemieckiego, których jako prezydent dla dobra wspólnego się jednoznacznie domagam – powiedział Nawrocki i zaapelował o wsparcie rządu w tej sprawie. – Reparacje nie będą alternatywą dla historycznej amnezji, ale Polska jako państwo przyfrontowe, najważniejsze państwo wschodniej flanki NATO, potrzebuje sprawiedliwości, prawdy i jasnych relacji z Niemcami, ale także potrzebuje reparacji od państwa niemieckiego – dodał.

Rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że Karol Nawrocki będzie dopominał się o reparacje podczas spotkania z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem, do którego dojdzie 16 września w Berlinie.

Reparacje od Niemiec. Polacy zabrali głos

"Czy popiera Pani/Pan starania prezydenta Karola Nawrockiego o uzyskanie reparacji wojennych od Niemiec?" – zapytali respondentów ankieterzy firmy SW Research w nowym sondażu na zlecenie Onetu.

Odpowiedź "tak" wybrało 54 proc. badanych. Przeciwnego zdania jest 26,8 proc. ankietowanych. Natomiast 19,2 proc. pytanych nie ma zdania w tej sprawie.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 9-10 września 2025 r. przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line (CAWI – Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 828 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy – próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

