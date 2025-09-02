Ostre spięcie w studiu TVN24. "Bezczelne i aroganckie", "skrajna manipulacja"

Podczas obchodów 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej prezydent Karol Nawrocki mocno podkreślił, że kwestia reparacji wojennych ze strony Niemiec nie została zamknięta. Zadeklarował, że będzie domagał się od rządu w Berlinie wypłaty należnego Polsce odszkodowania.

– Aby móc budować oparte o fundamenty prawdy i dobrych relacji partnerstwo z naszym zachodnim sąsiadem musimy w końcu załatwić kwestię reparacji od państwa niemieckiego, których jako prezydent dla dobra wspólnego się jednoznacznie domagam – powiedział Nawrocki i zaapelował o wsparcie rządu w tej sprawie. – Reparacje nie będą alternatywą dla historycznej amnezji, ale Polska jako państwo przyfrontowe, najważniejsze państwo wschodniej flanki NATO, potrzebuje sprawiedliwości, prawdy i jasnych relacji z Niemcami, ale także potrzebuje reparacji od państwa niemieckiego – dodał prezydent.

Kłótnia w programie Olejnik

W programie "Kropka nad i" na antenie TVN24 prowadząca Monika Olejnik zapytała szefa Kancelarii Prezydenta, Zbigniewa Boguckiego, czy temat reparacji będzie poruszany podczas rozmów Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie.

– Nie wie, czy będzie to w agendzie spotkania. Wiem, że to jest żywotny polski interes, żeby wszyscy bez względu na to, z jakiej strony politycznej jesteśmy i jakie media reprezentują, mówili o tym twardo: tak, należy nam się zadośćuczynienie i odszkodowanie od Niemiec. Czy pani to powie? – zapytał dziennikarkę Bogucki.

– Aroganckie jest pana pytanie – stwierdziła Olejnik. – To jest proste pytanie – podkreślił szef KPRP. – Nie będę odpowiadała na pana pytanie. Jest to bezczelne i aroganckie pytanie – powiedziała prowadząca. Dopytywana, czy jest za tym, aby Niemcy wypłaciły Polsce zadośćuczynienie, odpowiedziała wreszcie: – Chyba każdy Polak i Polka jest za.

To jednak nie koniec. Olejnik zaznaczyła, że prezydent Andrzej Duda przez 10 lat "nic nie zrobił w tej sprawie". – To jest głęboka nieprawda – ocenił Zbigniew Bogucki. – Jak to głęboka nieprawda, skoro się nie udało? – pytała dziennikarka. – Zagłuszanie nie powoduje, że ma pani rację – zwrócił uwagę polityk. – Proszę państwa, udało się. Są reparacje. Tak uważa szef Kancelarii Prezydenta – mówiła sarkastycznie prowadząca. – To jest skrajna manipulacja, którą pani teraz robi i się dziwię, chociaż właściwie się nie dziwię, że pani tak manipuluje – skomentował Bogucki. I przypomniał, że za czasów rządów PiS powstał raport dotyczący strat Polski w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w trakcie II wojny światowej.

