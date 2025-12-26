Pilne spotkanie Trump - Zełenski. Ujawniono prawdopodobną datę

O możliwym terminie spotkania Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa poinformował „Kyiv Post”. Źródła dyplomatyczne przekazały gazecie, że potencjalnym miejscem spotkania prezydentów Ukrainy i USA mogłaby być rezydencja Donalda Trumpa Mar-a-Lago na Florydzie.

Wizyta może się odbyć już 28 grudnia „jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem” – podało źródło „Kyiv Post”.

W kontekście „planu pokojowego” wysoki rangą zachodni urzędnik zaangażowany w koordynację działań USA i Europy powiedział dziennikowi, że obecnie panuje atmosfera „ostrożna” po niedawnych spotkaniach na wysokim szczeblu między przedstawicielami administracji Donalda Trumpa w Miami i na Florydzie.

„Poziom szczegółowości jest wyższy niż kiedykolwiek wcześniej. Ale najtrudniejsze kwestie – gwarancje bezpieczeństwa, egzekwowanie i zobowiązania prawne Rosji – wciąż pozostają nierozstrzygnięte” – dodało źródło.

Zełenski zapowiadał spotkanie z Trumpem

Wołodymyr Zełenski przekazał wcześniej na platformie X, że „w najbliższej przyszłości” obędzie się jego spotkanie z Donaldem Trumpem.

24 grudnia prezydent Ukrainy po raz pierwszy ujawnił treść 20-punktowego „planu pokojowego” uzgodnionego ze Stanami Zjednoczonymi. Podkreślił również, że Ukraina nie akceptuje żądania rezygnacji z członkostwa w NATO, które znalazło się w pierwotnym 28-punktowym planie ekipy Donalda Trumpa.

Z Moskwy napływają sygnały, że Rosja będzie domagać się istotnych zmian w projekcie „planu pokojowego” uzgodnionym między Ukrainą i USA.

