"Co Ukraina zawdzięcza Rosji”

Buratino to postać z bardzo znanej w czasach sowieckich bajki dla dzieci autorstwa Aleksieja Tołstoja z 1936 r. Z założenia była to rosyjska adaptacja historii Pinokia. W toku pracy Tołstoj postanowił jednak daleko odejść od pierwowzoru. Buratino stał się samodzielną, niezależną od włoskiego poprzednika, ikoną literatury dziecięcej nie tylko w ZSRS, ale generalnie w całym bloku wschodnim.