Na filmach zamieszczonych w sieci widzimy grupy mężczyzn, którzy wielokrotnie wykonują nazistowski gest pozdrowienia (sieg heil). Zdecydowana większość z uczestników manifestacji ma zakryte twarze. Na przedzie zgromadzenia widać wielką flagę w barwach UPA – czerwieni i czerni.

Na nagraniu zamieszczonym w internecie wprost słychać, że mężczyźni krzyczą "sieg heil".

Wiec neonazistów i banderowców był zorganizowany, by wyrazić protest przeciwko imigracji zarobkowej na Ukrainę. Neobanderowcy twierdzą, że w związku z poborem mężczyzn do wojska ich miejsca na rynku pracy są zajmowane przez migrantów.

Manifestacja w Kijowie. Powodem migracja zarobkowa?

Demonstracja była reakcją na pojawiające się w ostatnich tygodniach doniesienia medialne o rzekomej rekrutacji pracowników z krajów azjatyckich w celu uzupełnienia braków kadrowych na rynku pracy. Jak dotąd władze nie ogłosiły jednak żadnych oficjalnych decyzji dotyczących wdrażania podobnych programów na szeroką skalę. Nie brakuje komentarzy wskazujących na fakt, że migracja zarobkowa do kraju ogarniętego wojną jest co najmniej wątpliwa.

Uczestnicy protestu podkreślali jednak, że w czasie wojny z Rosją priorytetem władz w Kijowie powinno być zapewnienie pracy obywatelom Ukrainy, zwłaszcza weteranom, osobom przesiedlonym oraz Ukraińcom wracającym z zagranicy. Wskazywali również, że problem niedoboru pracowników należy rozwiązywać poprzez poprawę warunków zatrudnienia i wzrost wynagrodzeń.

Podczas manifestacji, oprócz haseł banderowskich i neonazistowskich gestów, pojawiły się transparenty nawołujące do ochrony krajowego rynku pracy. Organizatorzy wyrazili obawy związane z możliwym napływem zagranicznej siły roboczej i zaapelowali do władz o większe wsparcie dla ukraińskich pracowników.

