PiS odpowiada Pełczyńskiej-Nałęcz: Wy tylko gadacie, my robimy

W niedzielę, pod hasłem "Przebudzenie", z mieszkańcami Kalisza spotkali się prezes PiS Jarosław Kaczyński i wiceprezes partii, kandydat na premiera Przemysław Czarnek. Polityk ogłosił, że tymi punktami są m.in. wyjście Polski z systemu ETS, program "srebrna praca" dla emerytów oraz podniesienie II progu podatkowego z poziomu 120 tys. zł do 180 tys. zł.

Minister funduszy, szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz komentuje: "PiS idzie po klasę średnią. Albo to my podwyższymy drugi próg podatkowy, albo zrobią to oni. To jest 500 plus tych wyborów. W 2015 też mówili, że się nie da. Chociaż raz niech 'strona demokratyczna' będzie mądra przed szkodą". To właśnie jej partia złożyła w Sejmie projekt ustawy podwyższającej drugi próg podatkowy. Zakłada on podniesienie drugiego progu podatkowego z 120 tys. do 140 tys. zł. Ugrupowanie argumentuje, że obecne przepisy coraz mocniej uderzają w klasę średnią. – To nie jest radykalne rozwiązanie, to jest potrzebne, racjonalne i sprawiedliwe – mówiła minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Na wpis minister funduszy odpowiedział już rzecznik kampanii Przemysława Czarnka, Mateusz Kurzejewski: "PiS idzie do wyborów żeby realizować swoje zobowiązania. To co zaproponował dziś prof. Przemysław Czarnek – podwyższenie drugiego progu do 180 tys. zł, wyjście z ETS i 'srebrna praca' wejdzie w życie. A to dopiero początek, bo 'Plan Czarnka' będzie miał 21 punktów".

"Tym się różnimy od Was – Wy tylko gadacie, my robimy" – dodał wicerzecznik PiS.

Pozostałe propozycje Czarnka

– Wychodzimy z ETS-u! To jest największe oszustwo, jakiemu zostali poddani Polacy. My po prostu wychodzimy z ETS-u, dla ludzi, dla Polaków, dla Europejczyków. Stop nakazom ideologicznym z Brukseli. Wychodzimy z ETS-u i zapraszamy inne państwa – oświadczył w Kaliszu kandydat PiS na premiera.

Program "srebrna praca" skierowany jest do emerytów: – Wielu emerytów chce podejmować dodatkową pracę, ale przepisy stoją temu na przeszkodzie, dlatego nasza druga propozycja programowa to zwolnienie z podatku PIT i składek emerytalnych i rentowych wynagrodzenia emerytów do poziomu 2,5 tys. zł netto.