"Pan sobie żarty robi?". Czarnek doczekał się odpowiedzi na swoje słowa

W niedzielę wieczorem kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera skomentował tragiczne doniesienia z Wrocławie, gdzie 18-letni Ukrainiec ciężko ranił nożem 30-letnią Polkę. Przemysław Czarnek napisał, że "takie sytuacje pokazują, że państwo musi mieć skuteczne narzędzia, aby chronić swoich obywateli". Skrytykował również premiera Donalda Tuska oraz marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, którzy w tej sprawie "milczą".

"Nadal trzymają w zamrażarce projekt ustawy, który przedstawiłem w połowie kwietnia. Jej uchwalenie pozwoliłoby na skuteczną deportację osób, które nie przestrzegają prawa. Nie wolno nam bezczynnie czekać na kolejne tragedie" – czytamy we wpisie posła PiS.

"Bezpieczeństwo Polaków musi być priorytetem!" – zaznaczył Czarnek.

Gałecka odpowiada Czarnkowi

Na wpis Czarnka zareagowała rzecznik MSWiA Karolina Gałecka. Stwierdziła, że podejrzany o dokonanie ataku obywatel Ukrainy został zatrzymany od razu po ataku oraz, że "cudzoziemcy, którzy łamią prawo są niezwłocznie deportowani".

"Tylko w 2025 r. deportowaliśmy ponad 10 tys osób, kiedy to za waszych czasów rocznie deportowaliście tylko po 2-3 tys. osób. Pan @CzarnekPsobie tym wpisem żarty robi? Czyli przez 8 lat rządziliście, a dziś Pan twierdzi, że jedynym problemem jest ustawa z kwietnia?" – dodała.

Atak we Wrocławiu

18-letni mężczyzna z Ukrainy zaatakował 30-letnią Polkę na ul. Gagarina we Wrocławiu. Informacje potwierdziła w rozmowie z Interią podkomisarz Aleksandra Freus, rzecznik prasowa z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Do ataku doszło na osiedlu Muchobór późnym wieczorem w sobotę, 1 sierpnia.

– Potwierdzam, faktycznie do takiego zdarzenia doszło. Sprawca wkrótce po ataku został zatrzymany – poinformowała policjantka. Zatrzymania dokonali funkcjonariusze kryminalni z komisariatu na Fabrycznej.

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