Rosyjska broń jądrowa. Patriarcha Cyryl: To łaska Boża

Cyryl skierował swoje słowa do wiernych zgromadzonych w Żeńskim Monasterze Trójcy Świętej i św. Serafina w Diwiejewie (obwód niżnonowogrodzki). To właśnie tam przechowywane są relikwie św. Serafina z Sarowa. Jak zaznaczył duchowny, cytowany przez portal Meduza, właśnie w tym miejscu "zaczęła kuć się tarcza naszej ojczyzny".

Broń jądrowa a "łaska i miłosierdzie Boże"

W położonym niedaleko Sarowie znajduje się bowiem Rosyjskie Federalne Centrum Jądrowe – Ogólnorosyjski Instytut Badawczy Fizyki Eksperymentalnej.

– Naukowcy pracujący tutaj, w Sarowie, stworzyli naszą rosyjską bombę atomową, która powstrzymała zamysły wroga dotyczące zniszczenia i zniewolenia naszej Ojczyzny. W ten sposób, poprzez pracę naukowców, inżynierów i robotników tu zatrudnionych, objawiła się łaska i miłosierdzie Boże nad naszym krajem – mówił Cyryl.

Jak stwierdził zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, prowadzenie prac naukowo-inżynieryjnych dokładnie w tym miejscu "nie było przypadkowe", a ich wynik uchronił naród i państwo przed całkowitym unicestwieniem.

To już kolejna taka wypowiedź patriarchy o broni jądrowej w kontekście religijnym. Jak przypomina RMF24, Cyryl w 2023 roku, podczas wręczenia fizykowi Radijowi Ilkajewowi Orderu Świętego Sergiusza z Radoneża I stopnia, powiedział, że broń jądrową stworzono "z niezbadanej opatrzności Bożej".

Cyryl chwali dokonania rosyjskiej armii

W 2024 roku przywódca rosyjskiej Cerkwii napisał list do prezydenta Rosji z okazji Dnia Obrońcy Ojczyzny.

"Rosyjska Cerkiew Prawosławna, która zawsze błogosławiła odpowiedzialną służbę wojskową, stara się teraz wspierać swoje wierne dzieci uczestniczące w specjalnych operacjach wojskowych" – napisał w przesłaniu do prezydenta Rosji, Władymira Putina patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl z okazji obchodzonego 23 lutego Dnia Obrońcy Ojczyzny. Od 1995 roku zastopuje ono Dzień Armii Radzieckiej i Marynarki Wojennej.

Przywódca rosyjskiej Cerkwii z uznaniem odnosił się do "bohaterskiej walki” rosyjskich żołnierzy "na granicach Rosji, broniących jej suwerenności i niepodległości”.

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