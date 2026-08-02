"Budujące i motywujące". Matysiak o imprezie Rozwoju Plus

Dyskutowano m.in. na temat demografii, infrastruktury gospodarki oraz idei politycznych. To pierwsze wydarzenie po założeniu przez Mateusza Morawieckiego klubu parlamentarnego Rozwój Plus.

Były premier odpowiadając na pytania dziennikarzy Polsat News dotyczące finansowania piątkowego grilla, odpowiedział: – Było finansowane przez tych, którzy złożyli się na stowarzyszenie Rozwój Plus, ponieważ impreza była realizowana w ramach społecznych działań członków stowarzyszenia. Zaznaczył przy tym, że piknik nie stanowił zarzewia konfliktu, lecz przyciągnął bardzo różnorodne środowiska.

Matysiak: Można znaleźć punkty styczne

W jednym z paneli, zorganizowanych w ramach wydarzenia, wzięła udział posłanka Paulina Matysiak. Parlamentarzystka podziękowała w niedzielę, za pośrednictwem mediów społecznościowych, za zaproszenia na to wydarzenie.

"Piątkowe wydarzenie Rozwoju Plus już za nami. Miałam przyjemność i zaszczyt wziąć udział w panelu o lewicowej perspektywie na polityki publiczne. Było gorąco, ale sporo emocji i rozmów wywołała nasza debata" – napisała na portalu X Matysiak.

"Za dyskusję podziękowania należą się Janowi Oleszczukowi-Zygmuntowskiemu z Polskiej Sieci Ekonomii, Marcinowi Giełzakowi z 'Dwie Lewe Ręce' i Rafałowi Wosiowi z 'Tygodnika Solidarność', a za prowadzenie Marcinowi Horale. Dziękuję Mateuszowi Morawieckiemu za zaproszenie do udziału w wydarzeniu Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jak zawsze to bardzo budujące i motywujące, że można znaleźć punkty styczne w pracy dla Polski i myśleniu o naszej przyszłości" – czytamy we wpisie posłanki.

Matysiak wyrzucona z Razem

W listopadzie ubiegłego roku władze Partii Razem zdecydowały o odebraniu członkostwa w ugrupowaniu Paulinie Matysiak. "Zarząd Krajowy Razem zdecydował dziś jednogłośnie o skreśleniu Pauliny Matysiak z listy członkiń Razem" – podano na profilu partii, którą kieruje Adrian Zandberg.

Formacja przekonuje, że "Matysiak od dłuższego czasu nie uzgadniała swoich działań i nie współpracowała z partią. Liczne próby włączenia jej w prace Razem i koła poselskiego okazały się nieskuteczne. W takiej sytuacji dalsza polityczna współpraca w ramach jednego ugrupowania jest niemożliwa".

– Tak zupełnie szczerze, byłam zaskoczona, że to już, natomiast nie zaskoczona samą decyzją, bo ona była spodziewana. Też była mi komunikowana wcześniej – powiedziała Paulina Matysiak na kanale "Rymanowski Live". – Więc trochę zaskoczenie, trochę żalu. To generalnie mieszanka bardzo różnych uczuć, bo jest i żal, że tak się kończy ta część mojego życia w partii Razem, jest trochę złości, trochę rozczarowania. No ale tak jest – mówiła dalej.

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