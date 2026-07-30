Klub Rozwój Plus rozpoczął działalność w Sejmie. Schreiber z ważną funkcją

Rozwój Plus pojawił się w wykazie klubów i kół na stronie internetowej Sejmu. Przewodniczącym został – zgodnie z zapowiedzią – Mateusz Morawiecki, z kolei wiceprzewodniczącym – Łukasz Schreiber.

"W Sejmie ukonstytuował się klub parlamentarny Rozwój Plus. Przewodniczącym został nasz lider, Premier Mateusz Morawiecki, a ja mam zaszczyt pełnić w klubie funkcję wiceprzewodniczącego. Dziękuję Koleżankom i Kolegom za zaufanie. Dziś pierwszy dzień oficjalnego funkcjonowania klubu R+ w Sejmie. Zapraszam do śledzenia naszej aktywności" – oświadczył w serwisie X Schreiber.

Rozwój Plus liczy 40 posłów i jest trzecim co do wielkości klubem w Sejmie. Klub PiS skurczył się o 39 członków (Marek Jakubiak, który dołączył do Rozwoju Plus, był do tej pory niezrzeszony) i ma obecnie 147 "szabel". Tym samym mianem największego klubu w Sejmie może szczycić się teraz Koalicja Obywatelska (156 deputowanych).

Lista członków klubu Rozwój Plus

Oto pełna lista członków klubu parlamentarnego Rozwój Plus: Anna Baluch, Ryszard Bartosik, Zbigniew Chmielowiec, Anna Cicholska, Janusz Cieszyński, Michał Cieślak, Elżbieta Duda, Robert Gontarz, Andrzej Gut-Mostowy, Marcin Gwóźdź, Marcin Horała, Paweł Jabłoński, Marek Jakubiak, Fryderyk Kapinos, Łukasz Kmita, Maria Koc, Wiesław Krajewski, Andrzej Kryj, Krzysztof Kubów, Anna Kwiecień, Krzysztof Lipiec, Marzena Machałek, Grzegorz Macko, Mateusz Morawiecki, Monika Pawłowska, Grzegorz Puda, Paweł Rychlik, Olga Semeniuk-Patkowska, Łukasz Schreiber, Sławomir Skwarek, Mirosława Stachowiak-Różecka, Krzysztof Szczucki, Szymon Szynkowski vel Sęk, Agnieszka Ścigaj, Ryszard Terlecki, Włodzimierz Tomaszewski, Sylwester Tułajew, Piotr Uściński, Wojciech Zubowski i Ireneusz Zyska. W klubie parlamentarnym Rozwój Plus będzie też senator Włodzimierz Bernacki.

Do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości doszło po tym, jak członkowie stowarzyszenia "Rozwój Plus" Mateusza Morawieckiego odmówili podpisania deklaracji o tym, że nie należą do żadnych stowarzyszeń "prowadzących działalność polityczną". Formalnie nie zostali usunięci z partii. Sprawa została przekazana do rzecznika dyscyplinarnego.

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