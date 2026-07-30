Nie żyje słynna polska aktorka i piosenkarka. Miała 87 lat
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Nie żyje słynna polska aktorka i piosenkarka. Miała 87 lat

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Nie żyje Iga Cembrzyńska. Miała 87 lat
Nie żyje Iga Cembrzyńska. Miała 87 lat Źródło: PAP / Albert Zawada
Aktorka i piosenkarka Iga Cembrzyńska zmarła w wieku 87 lat. Widzowie znali ją z filmów Andrzeja Kondratiuka.

Informację o śmierci Igi Cembrzyńskiej przekazał w mediach społecznościowych ks. Andrzej Luter, żegnając ją poruszającymi słowami. "Odeszła. Do swojego Andrzeja i do jego brata Janusza. Dziś zmarła wspaniała aktorka, piosenkarka. Osobowość. Żegnaj kochana Igo" – napisał.

Smutna wiadomość wywołała falę wspomnień i kondolencji. Iga Cembrzyńska przez wiele lat należała do grona najbardziej charakterystycznych postaci polskiego kina. Jej dorobek obejmował nie tylko role filmowe i teatralne, ale również działalność muzyczną, kompozytorską oraz scenariuszową.

Nie żyje Iga Cembrzyńska. Kim była?

Iga Cembrzyńska urodziła się 2 lipca 1939 roku w Radomiu. Na dużym ekranie zadebiutowała w 1964 roku, wcielając się w księżniczkę Eminę w kultowym filmie "Rękopis znaleziony w Saragossie" w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa. Był to początek wieloletniej kariery, podczas której stworzyła wiele zapadających w pamięć kreacji.

W kolejnych latach występowała w cenionych produkcjach, takich jak "Salto" Tadeusza Konwickiego, "Jowita" Janusza Morgensterna, "Ściana czarownic" Pawła Komorowskiego czy "Krzyk" Barbary Sass. Współpracowała także z Andrzejem Wajdą.

Szczególne miejsce w życiu i twórczości Igi Cembrzyńskiej zajmował reżyser Andrzej Kondratiuk. Łączyła ich nie tylko praca, ale również wielka miłość. Na początku lat 80. para zawarła związek małżeński i pozostała razem aż do śmierci reżysera w 2016 roku.

Cembrzyńska zagrała w kilkunastu filmach swojego męża, w tym w "Hydrozagadce", "Jak to się robi" oraz "Pełni". Za rolę Starej w filmie "Gwiezdny pył" została uhonorowana prestiżową nagrodą Złoty Ekran, co było jednym z najważniejszych wyróżnień w jej karierze.

W 1979 roku Iga Cembrzyńska i Andrzej Kondratiuk osiedlili się w Gzowie koło Pułtuska. To właśnie tam powstały kolejne filmy reżysera, m.in. "Cztery pory roku", "Wrzeciono czasu" oraz "Słoneczny zegar".

Artystka nie ograniczała się jedynie do aktorstwa. Do filmów "Słoneczny zegar""Mleczna droga" skomponowała muzykę, pokazując swój talent również jako kompozytorka. W latach 90. założyła firmę Iga Film, która zajmowała się produkcją wszystkich kolejnych filmów Andrzeja Kondratiuka. Była także członkiem Polskiej Akademii Filmowej, aktywnie uczestnicząc w życiu polskiej kinematografii.

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Opracowała: Małgorzata Puzyr
Źródło: DoRzeczy.pl
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