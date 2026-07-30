Nie żyje słynna polska aktorka i piosenkarka. Miała 87 lat

Informację o śmierci Igi Cembrzyńskiej przekazał w mediach społecznościowych ks. Andrzej Luter, żegnając ją poruszającymi słowami. "Odeszła. Do swojego Andrzeja i do jego brata Janusza. Dziś zmarła wspaniała aktorka, piosenkarka. Osobowość. Żegnaj kochana Igo" – napisał.

Smutna wiadomość wywołała falę wspomnień i kondolencji. Iga Cembrzyńska przez wiele lat należała do grona najbardziej charakterystycznych postaci polskiego kina. Jej dorobek obejmował nie tylko role filmowe i teatralne, ale również działalność muzyczną, kompozytorską oraz scenariuszową.

Nie żyje Iga Cembrzyńska. Kim była?

Iga Cembrzyńska urodziła się 2 lipca 1939 roku w Radomiu. Na dużym ekranie zadebiutowała w 1964 roku, wcielając się w księżniczkę Eminę w kultowym filmie "Rękopis znaleziony w Saragossie" w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa. Był to początek wieloletniej kariery, podczas której stworzyła wiele zapadających w pamięć kreacji.

W kolejnych latach występowała w cenionych produkcjach, takich jak "Salto" Tadeusza Konwickiego, "Jowita" Janusza Morgensterna, "Ściana czarownic" Pawła Komorowskiego czy "Krzyk" Barbary Sass. Współpracowała także z Andrzejem Wajdą.

Szczególne miejsce w życiu i twórczości Igi Cembrzyńskiej zajmował reżyser Andrzej Kondratiuk. Łączyła ich nie tylko praca, ale również wielka miłość. Na początku lat 80. para zawarła związek małżeński i pozostała razem aż do śmierci reżysera w 2016 roku.

Cembrzyńska zagrała w kilkunastu filmach swojego męża, w tym w "Hydrozagadce", "Jak to się robi" oraz "Pełni". Za rolę Starej w filmie "Gwiezdny pył" została uhonorowana prestiżową nagrodą Złoty Ekran, co było jednym z najważniejszych wyróżnień w jej karierze.

W 1979 roku Iga Cembrzyńska i Andrzej Kondratiuk osiedlili się w Gzowie koło Pułtuska. To właśnie tam powstały kolejne filmy reżysera, m.in. "Cztery pory roku", "Wrzeciono czasu" oraz "Słoneczny zegar".

Artystka nie ograniczała się jedynie do aktorstwa. Do filmów "Słoneczny zegar" i "Mleczna droga" skomponowała muzykę, pokazując swój talent również jako kompozytorka. W latach 90. założyła firmę Iga Film, która zajmowała się produkcją wszystkich kolejnych filmów Andrzeja Kondratiuka. Była także członkiem Polskiej Akademii Filmowej, aktywnie uczestnicząc w życiu polskiej kinematografii.

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