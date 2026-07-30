Lisicki: Magyar idzie drogą Tuska. Ziemkiewicz: Nowy etap zamordyzmu

Niedawno Fidesz poinformował, że prokuratura przeprowadziła nalot na biuro, w którym obsługiwane są serwery ugrupowania. Orban określił w środę te działania jako "przekroczenie demokratycznych norm". Prokuratura potwierdziła, że przeszukanie biura partii miało związek ze śledztwem ws. nieprawidłowości, do których miało dochodzić w trakcie rządów Viktora Orbána. Śledczy przekazali, że chodzi o aferę wokół Narodowego Funduszu Kultury, ale nie chcieli podać szczegółów sprawy.

W kwietniu pojawiły się informacje, że środki, którymi dysponował Narodowy Fundusz Kultury, rozdawano osobom związanym z Fideszem. W ramach tego procederu miało do nich trafić nawet kilkanaście miliardów forintów. W czerwcu zatrzymano w tej sprawie Balázsa Búsa, byłego wiceprezesa Narodowego Funduszu Kultury, który był działaczem Fideszu.

"Tyrania osiągnęła dziś nowy poziom. Śledczy z prokuratury pojawili się bez zapowiedzi w budynku obsługującym serwery Fideszu z zamiarem przejęcia całego systemu komunikacji i baz danych partii. Coś takiego nie miało miejsca na Węgrzech od upadku komunizmu w 1990 roku (...) Plan Tiszy (partii premiera Pétera Magyara – red.), aby wyeliminować Fidesz, a wraz z nim opór wobec tyranii środkami politycznymi, poniósł porażkę. Dlatego TISZA próbuje doprowadzić do prawnego zablokowania Fideszu. Fidesz nie ulegnie ani politycznym, ani prawnym groźbom, nie ustąpi i przeciwstawi się brutalnej tyranii Tiszy" – poinformował Fidesz w komunikacie.