Gadowski: Polska nie prowadzi polityki historycznej

Wszystkie działania są akcyjne, wszystkie działania nie mają ośrodka, który by je organizował. Pomimo tego, że powstała Polska Fundacja Narodowa, powstają różne inne instytucje, zajmują się one życiem wewnętrznym, wydatkowaniem pieniędzy, używaniem ich do celów, o których większość społeczeństwa nie ma nawet pojęcia. Przykładami braku polityki historycznej Polski są rocznica stulecia odzyskania niepodległości w 2018 roku, kiedy właściwie została ona zmarnowana, czy rocznica Bitwy Warszawskiej w 2020 roku, kiedy także właściwie ją zmarnotrawiono. Tę setną, okrągłą rocznicę.

Skoro państwo nie prowadzi żadnej polityki historycznej, skoro państwo nie dba o to, żeby nasze polskie zdanie liczyło się w świecie, często to zadanie przejmują na siebie zwykli obywatele. I tak jest z Marszem Życia i Wolności Polaków i Polonii, który trwa od ośmiu lat. Od ośmiu lat organizujemy masową imprezę, która stara się przypominać prawdę o niemieckim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau.