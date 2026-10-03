Jedna lista koalicji Tuska? Polacy odpowiedzieli w sondażu

W sondażu SW Research dla portalu rp.pl ankietowanych zapytano o to, czy – ich zdaniem – partie obecnej koalicji rządzącej (KO, PSL, Nowa Lewica, Polska 2050, Unia Centrum) powinny wystartować w wyborach do Sejmu z jednej listy.

Sondaż: Jedna lista koalicji Tuska?

32,6 proc. badanych uważa, że koalicja premiera Donalda Tuska powinna pójść do wyborów na jednej liście.

24,5 proc. respondentów udzieliło odpowiedzi "nie".

25,3 proc. uczestników sondażu zadeklarowało, że jest im to obojętne.

17,6 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

"Odsetek osób popierających jedną listę koalicji rządzącej w wyborach do Sejmu jest zbliżony do poparcia, jakie w sondażach poparcia partyjnego notuje KO (między 28 a 32 proc.)" – zwraca uwagę portal.

Dorota Cywińska, senior project manager w SW Research, komentując wyniki sondażu zauważyła, że "poparcie dla wspólnego startu najczęściej wyrażają osoby w wieku 50 lat i więcej (38 proc.) oraz badani o dochodach powyżej 7000 zł (42 proc.)". "Najczęściej przeciwni wspólnej liście są mieszkańcy miast liczących 200–499 tys. mieszkańców (33 proc.)" – dodała.

Czarzasty zapowiedział powrót do rozmów

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, pytany w niedawnym wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" o to, czy realnym scenariuszem jest jedna lista całej koalicji rządowej, czego chciałaby KO, Włodzimierz Czarzasty odparł, że nie zna wypowiedzi pana premiera Tuska dotyczących jednej listy. – Rozmawialiśmy na temat tego, jakie mogą być warianty startu w przyszłym roku. Jedyną rzeczą, którą wspólnie ustaliliśmy, jest to, że do tematu wrócimy w lutym przyszłego roku – przyznał.

Dodał, że "wtedy zobaczymy, jakie są notowania, jak będzie wyglądała sytuacja polityczna, jeżeli chodzi o Konfederację Brauna, Konfederację Mentzena i Bosaka, PiS czy nową partię pana Morawieckiego". – Zobaczymy również, jaka będzie pozycja pana Nawrockiego. Jedna rzecz wydaje się pewna i nie została podważona przez żadnego z liderów koalicji 15 października ani przez żadną formację: pakt senacki. Tu nie mamy żadnych rozbieżności – podkreślił.

Sondaż zostało przeprowadzony przez agencję badawczą SW Research dla rp.pl wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 29-30 września 2026 roku. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

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