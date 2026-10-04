"Kiedy zawalczy w klatce?". Rzecznik rządu drwi z prezydenta Nawrockiego

Nawrocki przyjechał w sobotę (3 października) do Koszalina, by obejrzeć galę boksu zawodowego. Prezydent zasiadł przy ringu jako gość wydarzenia. Jego obecność była związana m.in. z walką Kacpra Meyny, z którym – jak informują media sportowe – łączą go dobre relacje. Głowie państwa towarzyszył szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki.

Aktywnością prezydenta jest oburzony rzecznik rządu Adam Szłapka. "Albo jeździ konno za nasze, albo pozuje na gali boksu. Jak myślicie, kiedy zawalczy w klatce?" – napisał polityk KO na portalu X.

Gala z udziałem prezydenta. Ukraiński bokser z maczetą

W sobotę duże emocje wzbudziła oprawa wejścia do ringu Nazriego Rahimowa. Pięściarz pochodzący z Ukrainy, mający także azerskie korzenie, został przedstawiony w konwencji nawiązującej do postaci mordercy. Oprócz maczety miał na sobie zakrwawiony strój i maskę.

"Nieprawdopodobne. Prezydent RP Karol Nawrocki przy ringu jako VIP, a bokser Nazri Rahimow wychodzi do walki z maczetą w dłoniach, w konwencji mordercy w zakrwawionym stroju. Nie wierzę" – skomentował na platformie X dziennikarz Artur Gac.

Oprawę skrytykował także autor publikacji poświęconych boksowi Mateusz Fudala, który określił zachowanie zawodnika jako "absolutnie nieakceptowalne". Zwrócił uwagę, że Rahimow ubiega się o polskie obywatelstwo.

Walka Kacpra Meyny. Nawrocki wszedł na ring

W walce wieczoru Kacper Meyna pokonał po 10 rundach jednogłośną decyzją sędziów Argentyńczyka Victora Emilio Ramireza. Stawką pojedynku był wakujący pas WBA Continental w wadze ciężkiej.

Po ogłoszeniu werdyktu na ring wszedł prezydent i chwilę rozmawiał ze zwycięzcą. – Powiedział, że bardzo cieszy się z mojego boksu, że to dla mnie będzie mega doświadczenie (bo 10 rund) i mu się podobało. Uspokajał też moją żonę, bo się bardzo denerwowała – relacjonował rozmowę z Nawrockim Meyna.

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