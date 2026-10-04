Kaczyński kontroluje sytuację w partii? Alarm dla prezesa PiS w nowym sondażu

W nowym sondażu United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polsk ankietowanych zapytano, czy ich zdaniem Jarosław Kaczyński kontroluje obecnie sytuację w Prawie i Sprawiedliwości.

Sondaż: Łącznie 48,9 proc. uważa, że Kaczyński nie kontroluje sytuacji w PiS

Łącznie 48,9 proc. respondentów udzieliło odpowiedzi przeczącej, w tym 24,8 proc. wybrało opcję "zdecydowanie nie", a 24,1 proc. – "raczej nie".

Odmiennego zdania jest łącznie 35,7 proc. badanych, w tym 19,6 proc. ankietowanych jest przekonanych, że prezes PiS "zdecydowanie" panuje nad partią, natomiast 16,1 proc. skłania się ku odpowiedzi "raczej tak".

15,4 proc. uczestników sondażu wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Wyborcy rządu i opozycji różnią się w ocenie

Najbardziej krytyczni wobec pozycji Jarosława Kaczyńskiego są wyborcy obozu rządzącego – KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy. 72 proc. z nich ocenia, że prezes PiS nie kontroluje sytuacji w swojej partii (39 proc. "zdecydowanie nie" i 33 proc. "raczej nie"). Przeciwnego zdania jest 14 proc. respondentów popierających koalicję rządową, a 14 proc. nie ma wyrobionego zdania.

Inne zdanie w tej kwestii mają wyborcy opozycji (PiS, Razem, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej). Ponad połowa z nich (52 proc.) deklaruje, że Jarosław Kaczyński trzyma stery w partii – po 26 proc. wskazań na odpowiedzi "zdecydowanie tak" oraz "raczej tak". 39 proc. ankietowanych uważa, że Jarosław Kaczyński nie kontroluje sytuacji w PiS (21 proc. "raczej nie" i 18 proc. "zdecydowanie nie"). 9 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Sondaż został zrealizowany przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 18–20 września 2026 roku metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI / CATI), na ogólnopolskiej próbie 1000 osób.

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