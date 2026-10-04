Chcą zdekryminalizować aborcję. W Szkocji zawrzało

W listopadzie 2025 r. grupa powołana przez szkocki rząd zaleciła dekryminalizację aborcji oraz dopuszczenie jej na żądanie do 24. tygodnia ciąży. W ubiegłym tygodniu Szkocka Partia Zielonych wezwała obecny rząd do podjęcia działań w tej sprawie.

– Jesteśmy głęboko zaniepokojeni tym, że szkoccy Zieloni uważają, iż aborcję należy traktować jak każdy inny zabieg medyczny – stwierdził bp John Keenan z Paisley. Hierarcha przewodniczy szkockiej komisji biskupów ds. małżeństwa, rodziny i życia. Jego wypowiedź znalazła się w oświadczeniu przekazanym serwisowi Crux Now.

Biskupi: Sprawiedliwe społeczeństwo powinno szanować życie dziecka

Biskupi podkreślili, że aborcja jest „celowym zakończeniem niewinnego, bezbronnego życia ludzkiego”. Zwrócili uwagę, że godność i wartość każdego człowieka nie zależą od wieku, wielkości, sprawności, stopnia zależności od innych ani etapu rozwoju.

"Sprawiedliwe i pełne współczucia społeczeństwo powinno szanować i chronić życie zarówno matki, jak i dziecka, zwłaszcza gdy którekolwiek z nich znajduje się w trudnej sytuacji" – napisali.

Katoliccy hierarchowie zaapelowali do rządu Szkocji i członków szkockiego parlamentu o rozważenie „etycznych, medycznych i społecznych konsekwencji” proponowanych zmian. Jednocześnie wezwali do zwiększenia nakładów na opiekę położniczą, pomoc w zakresie zdrowia psychicznego w okresie okołoporodowym, programy wsparcia rodzin, poradnictwo dla kobiet w ciąży oraz praktyczną pomoc dla kobiet zmagających się z trudną sytuacją życiową.

„Szkocja powinna dążyć do tego, by stać się społeczeństwem, w którym żadna kobieta nie czuje się opuszczona w czasie ciąży i gdzie każde życie ludzkie jest mile widziane, cenione i chronione” – stwierdzili biskupi.

Hierarchowie zauważyli również, że debata na temat aborcji w Szkocji często koncentruje się na autonomii i prawie wyboru, pomijając prawa i obowiązki wobec innych osób, w tym tych, które nie są w stanie zabrać głosu we własnej sprawie.

„Zamiast znosić ochronę prawną dzieci nienarodzonych, powinniśmy wspólnie pracować nad budowaniem kultury solidarności, troski i współczucia zarówno wobec matki, jak i dziecka” – napisali.

Aborcja w Szkocji

Aborcja „nigdy nie może być traktowana jedynie jako kolejna interwencja medyczna” – podkreślili biskupi. Ich zdaniem odpowiedzią na trudne sytuacje kobiet powinny być „praktyczne wsparcie, troskliwa opieka i realne alternatywy”, a nie dalsze ograniczanie ochrony prawnej dzieci nienarodzonych.

Aborcja jest obecnie w Szkocji szeroko dostępna, jednak nie na żądanie. Przeprowadzenie jej poza określonymi prawem procedurami jest przestępstwem. Szkocka Partia Zielonych ma około 10 tys. członków i 15 mandatów w 129-osobowym parlamencie. W latach 2021–2024 jej przedstawiciele zasiadali w rządzie Szkocji, co było pierwszym przypadkiem udziału polityków Zielonych w rządzie któregoś z krajów Zjednoczonego Królestwa.

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