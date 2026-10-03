Aborcja w 26 tygodniu ciąży. Sąd oficjalnie uznał dziecko za ofiarę

Sprawa Wabbington v. Boyd dotyczyła aborcji przeprowadzonej w 2020 roku w Nowym Meksyku. Nienarodzone dziecko znajdowało się w 26. tygodniu życia prenatalnego. W pozwie zostało opisane jako zdolne na tym etapie rozwoju do przeżycia poza organizmem matki.

Postępowanie zakończyło się 14 września ugodą i definitywnym umorzeniem sprawy. Rodzinie wypłacono 200 tys. dolarów odszkodowania. Według prawników prowadzących sprawę po raz pierwszy w USA roszczenie dotyczące bezprawnego spowodowania śmierci w związku z aborcją objęło również nienarodzone dziecko.

Pytanie o świadomą zgodę

Jednym z kluczowych elementów sprawy była kwestia świadomej zgody kobiety na przeprowadzenie aborcji. Jak utrzymywali jej pełnomocnicy, w chwili zgłoszenia się do kliniki znajdowała się ona pod wpływem metamfetaminy, co – ich zdaniem – uniemożliwiało jej udzielenie ważnej, świadomej zgody na zabieg.

Prawnik Mike Seibel, który prowadził sprawę wspólnie z Justinem Hallem, wskazywał również, że w Nowym Meksyku istnieją programy pomocy dla kobiet w ciąży zmagających się z uzależnieniami, a klinika miała wiedzieć o sytuacji pacjentki.

Nienarodzone dziecko także wskazane jako ofiara

Najważniejszy prawnie aspekt sprawy dotyczy jednak dziecka. Jak wskazują prawnicy rodziny, w dotychczasowych postępowaniach związanych z nieprawidłowo przeprowadzonymi aborcjami roszczenia dotyczyły przede wszystkim szkody poniesionej przez kobietę. W tej sprawie jako ofiary wskazano zarówno matkę, jak i jej nienarodzone dziecko.

Sprawa zwróciła również uwagę na napięcie występujące w prawie Nowego Meksyku. Aborcja jest tam legalna, jednocześnie przepisy dotyczące bezprawnego spowodowania śmierci stały się podstawą roszczenia związanego ze śmiercią dziecka przed narodzeniem.

Ugoda nie jest jednak wyrokiem sądu, który ustanawiałby nową, wiążącą zasadę dotyczącą statusu prawnego wszystkich dzieci nienarodzonych. Znaczenie sprawy polega na tym, że śmierć 26-tygodniowego dziecka została uwzględniona w roszczeniu, które zakończyło się zawarciem ugody.

W Europie debata zmierza w innym kierunku

Sprawa w Stanach Zjednoczonych zbiega się w czasie z kolejnymi dyskusjami na temat aborcji w Europie. We wrześniu Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą nierówności płci w obszarze zdrowia.

Dokument dotyczy szerokiego zakresu zagadnień związanych ze zdrowiem kobiet, ale znalazły się w nim również postulaty dotyczące zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Parlament Europejski ponowił m.in. wezwanie do wpisania „prawa do bezpiecznej, legalnej i dostępnej aborcji” do Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz odniósł się do europejskiej inicjatywy „My Voice, My Choice”.

Rezolucja nie ma charakteru prawnie wiążącego.

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