Rosja atakuje Kijów. Uderzyła w drugi co do wielkości most

W wyniku sobotniego ataku Rosji na Most Północny w Kijowie zostały ranne dwie osoby. Uszkodzona jest nawierzchnia drogi i sieć trakcyjna trolejbusów. Ruch został tymczasowo wstrzymany. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać moment uderzenia.

Wcześniej siły zbrojne Federacji Rosyjskiej uderzyły z powietrzna na Most Południowy w stolicy Ukrainy. W wyniku ataku wstrzymano ruch metra. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że nie było poszkodowanych.

Jak podała stacja BBC, Rosja potwierdziła, że jej drony uderzyły w dwa mosty służące do przeładunku ukraińskich żołnierzy i sprzętu wojskowego.

Kijów ma łącznie dziewięć mostów samochodowych, kolejowych i pieszych przez Dniepr. Mosty Północny i Południowy należą do najważniejszych przepraw łączących lewy i prawy brzeg miasta. Po atakach z 2 października ograniczenia wprowadzono na czterech innych przeprawach przez Dniepr: Moście Darnyckim, Moście Metra, Moście Patona oraz Moście Podolskim.

Rosja zaapelowała do dyplomatów

Moskwa ponownie wezwała obcokrajowców, w tym dyplomatów, do opuszczenia Kijowa. Kreml przekonuje, że pozostanie w stolicy Ukrainy wiąże się ze śmiertelnym niebezpieczeństwem. Miasto niemal nieustannie jest nękane uderzeniami dronów i rakiet.

W komunikacie rosyjskiego MSZ podkreślono, że wcześniejsze ostrzeżenia nie zostały przez wszystkich potraktowane poważnie. Resort stwierdził, że osoby, które mimo apeli pozostają w Kijowie, świadomie narażają się na "śmiertelne niebezpieczeństwo". Rosja zapowiedziała bowiem kontynuowanie ataków.

W ostatnich tygodniach Rosja zwiększyła częstotliwość uderzeń z użyciem dronów i rakiet, wymierzając je m.in. w infrastrukturę krytyczną. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zarzucił Rosji prowadzenie ataków wymierzonych w obszary cywilne. Kreml odrzuca te oskarżenia.

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