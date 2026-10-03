Alarm na Litwie. Poderwano myśliwce NATO

Na Litwie wykryto w przestrzeni powietrznej niezidentyfikowany obiekt, co uruchomiło procedury bezpieczeństwa i postawiło służby w stan gotowości. Poderwano sojusznicze myśliwce, a czasowo zamknięto również przestrzeń powietrzną nad głównym lotniskiem w Wilnie. Port lotniczy wznowił działalność przed godz. 10 czasu polskiego. W związku z incydentem możliwe były jednak opóźnienia i odwołania lotów.

Nadleciał z Białorus?

Szef Krajowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (NKVC) Vilmantas Vitkauskas poinformował, że obiekt prawdopodobnie nadleciał od strony Białorusi. Początkowo wprowadzono żółty alarm, ponieważ służby nie były w stanie jednoznacznie określić, czym jest wykryty obiekt. Myśliwce zostały poderwane w celu przeprowadzenia odpowiednich procedur.

Do służb docierały także zgłoszenia mieszkańców, którzy twierdzili, że widzieli obiekt przemieszczający się z okolic Wilna w kierunku Janowa, położonego w centralnej części kraju. Vitkauskas podkreślił jednak, że były to jedynie relacje świadków i nie zostały potwierdzone przez dane radarowe wykorzystywane w ramach misji obrony powietrznej.

Rośnie presja ze strony Rosji

Po około 40 minutach NKVC poinformowało o zakończeniu alarmu. Według służb wykryty obiekt nie stanowił zagrożenia dla bezpieczeństwa. W momencie wydania komunikatu nie było jeszcze wiadomo, czy mogły to być ptaki, czy inny obiekt latający.

– Najważniejszą wiadomością jest to, że alert powietrzny został odwołany; ludzie mogą wrócić do swoich zwykłych zajęć – powiedział Vitkauskas.

Incydent miał miejsce w czasie zwiększonej czujności państw bałtyckich w związku z trwającą wojną Rosji przeciwko Ukrainie. W ostatnich miesiącach na Litwie pojawiały się komunikaty dotyczące potencjalnych zagrożeń z powietrza. We wrześniu nad terytorium Litwy po raz pierwszy zestrzelono drona, który naruszył przestrzeń powietrzną tego kraju. Wcześniej podobne przypadki odnotowano na Łotwie i w Estonii.

Czytaj też:

Oto plan Rosji. Przechwycono dokument Czytaj też:

Politolog z USA: Rosja nie podbije Polski. Przez 4,5 roku nie zdołali zająć Ukrainy