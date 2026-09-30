Nie żyje córka znanego aktora. Miała tylko 13 lat

Amerykański aktor Chad Lowe, znany z serialu "Słodkie kłamstewka" i młodszy brat Roba Lowe’a, przeżywa rodzinną tragedię. Wraz z żoną Kim Painter poinformował o śmierci ich 13-letniej córki Fiony. Rodzice opublikowali poruszające oświadczenie, w którym pożegnali ukochane dziecko i poprosili o uszanowanie prywatności.

Nie żyje córka gwiazdora Hollywood. Miała 13 lat

Informacja o śmierci Fiony obiegła media we wtorkowy wieczór. Aktor i jego żona, producentka Kim Painter, przekazali wiadomość za pośrednictwem magazynu "People". W opublikowanym komunikacie opisali ból po stracie córki i wspomnieli o jej wyjątkowej osobowości.

"Nasze serca są całkowicie złamane po stracie naszej ukochanej Fiony. Była pełną miłości młodą dziewczyną – mądrą, kreatywną i uwielbiającą taniec. Siostry ją ubóstwiały, a rodzice bezgranicznie kochali. Była światłem naszego życia" – napisali pogrążeni w żałobie rodzice.

Rodzina nie ujawniła przyczyny śmierci dziewczynki. W oświadczeniu zwróciła się natomiast do osób, które chciałyby okazać jej wsparcie, a także zaapelowała o zwrócenie uwagi na problemy związane ze zdrowiem psychicznym.

"Jej odejście jest druzgocące dla całej naszej rodziny. Prosimy o modlitwę oraz uszanowanie naszej prywatności w tym trudnym czasie. Jeśli ty lub ktoś, kogo znasz, zmaga się z problemami natury psychicznej, prosimy o kontakt z infolinią kryzysową" – przekazali bliscy Fiony.

Kim jest Chad Lowe? Widzowie znają go z "Słodkich kłamstewek"

Chad Lowe ma 58 lat i od lat jest związany z amerykańskim przemysłem filmowym. Zdobył nagrodę Emmy za rolę w serialu "Life Goes On". Młodsi widzowie mogą kojarzyć go przede wszystkim z produkcji "Słodkie kłamstewka", w której wcielał się w Byrona Montgomery’ego, ojca Arii. Występował również w takich serialach jak "24 godziny" i "Ostry dyżur". Zajmuje się także reżyserią.

Aktor jest młodszym bratem Roba Lowe’a, gwiazdora znanego m.in. z seriali "Parks and Recreation" oraz "The West Wing".

W życiu prywatnym Chad Lowe był w latach 1997–2007 mężem aktorki Hilary Swank, dwukrotnej laureatki Oscara. W 2010 r. poślubił producentkę Kim Painter. Małżonkowie doczekali się trzech córek: Mabel, urodzonej w 2009 r., Fiony, która przyszła na świat w 2012 r., oraz Nixie, urodzonej w 2016 r.

Czytaj też:

Syn znanej modelki znaleziony martwy w ośrodku. Nowe informacje