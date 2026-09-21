Nie żyje syn słynnej modelki i aktorki. Miał 27 lat

Presley Gerber, syn słynnej supermodelki Cindy Crawford i biznesmena Rande’a Gerbera, nie żyje. Model miał 27 lat. Z informacji opublikowanych przez amerykańskie media wynika, że zmarł 20 września w ośrodku terapii uzależnień w Stanach Zjednoczonych. Informację potwierdzają dane Los Angeles County Medical Examiner. Przyczyna śmierci nie została na razie ujawniona, a autopsja nie została jeszcze zakończona.

Cindy Crawford straciła syna. Presley Gerber miał tylko 27 lat

Informację o śmierci Presleya Gerbera potwierdził przedstawiciel rodziny w rozmowie z magazynem "People". Bliscy 27-latka zwrócili się jednocześnie do mediów i opinii publicznej z prośbą o uszanowanie ich prywatności.

"Rodzina prosi o uszanowanie prywatności w tym bardzo trudnym i bolesnym czasie" – przekazał przedstawiciel rodziny cytowany przez "People".

Presley Gerber od kilku lat otwarcie mówił o swoich problemach ze zdrowiem psychicznym oraz uzależnieniem. W mediach społecznościowych dzielił się doświadczeniami związanymi z terapią i powrotem do zdrowia. W jednym z materiałów mówił także o depresji i innych trudnościach, z którymi się zmagał.

Problemy Presleya były znane opinii publicznej również z wcześniejszych doniesień medialnych. W 2019 r. został zatrzymany pod zarzutem prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Później otrzymał karę trzech lat nadzoru oraz został zobowiązany do udziału w programie dotyczącym jazdy pod wpływem alkoholu.

W tym samym okresie Gerber zwrócił na siebie uwagę charakterystycznym tatuażem na twarzy. Umieścił na niej napis "MISUNDERSTOOD", czyli "Niezrozumiany". Jak wynika z późniejszych publikacji, tatuaż został z czasem usunięty.

Presley Gerber od najmłodszych lat dorastał w świecie mody. Jako syn jednej z najbardziej rozpoznawalnych supermodelek, szybko znalazł się w centrum zainteresowania mediów. W wieku 15 lat rozpoczął karierę modela, a później pojawiał się w kampaniach i na wybiegach dla znanych marek. Współpracował m.in. z Calvinem Kleinem oraz Dolce & Gabbana, a także pojawiał się na wybiegach najważniejszych domów mody. Jego młodsza siostra Kaia Gerber również zrobiła karierę w modelingu.

Śmierć Presleya Gerbera nastąpiła w czasie, gdy ponownie przebywał w ośrodku terapii.

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