Patryk Jaki straci immunitet? Powodem nagranie o Jacku Murańskim

Jak poinformował dziennik "Rzeczpospolita", 17 września br. Sąd Rejonowy w Wałczu postanowił skierować do Parlamentu Europejskiego wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej europosła Prawa i Sprawiedliwości Patryka Jakiego.

Chodzi o nagranie, które polityk udostępnił w mediach społecznościowych. Jaki przytoczył w nim słowa premiera Donalda Tuska, który nazwał Jacka Murańskiego "postacią znaną". – To postać rzeczywiście znana. Znana z pomawiania, nawet własnego brata – skomentował eurodeputowany.

Zamieścił również fragmenty, na których Murański mówi m.in.: "jestem kosmopolitą", "czy wejdą tu rosyjskie wojska – oby tak". Problem w tym, że – jak zauważyła "Rzeczpospolita" – wypowiedzi te zostały pocięte i padły w zupełnie innym kontekście. Murański miał posługiwać się cytatami. Freak fighter złożył prywatny akt oskarżenia. Twierdzi, że Patryk Jaki dopuścił się zniesławienia go za pomocą środków masowego komunikowania (art. 212 Kodeksu karnego).

"Postać znana". Kim jest Jacek Murański?

Jacek Murański to jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskich freak fightów. Występował m.in. na galach Prime MMA i Fame MMA. Znany jest z agresywnego stylu bycia, ostrych konfliktów medialnych i udziału w głośnych konferencjach prasowych. W przeszłości walczył m.in. z Marcinem Najmanem oraz Arkadiuszem Tańculą.

Głośno o Murańskim zrobiło się niespodziewanie tuż przed drugą turą ubiegłorocznych wyborów prezydenckich. Na antenie Polsat News premier Donalda Tuska powoływał się na Murańskiego, który oskarżał Karola Nawrockiego o związki ze środowiskiem sutenerów.

– Jacek Murański. Postać znana, także panu Nawrockiemu. Znana m.in. z walk MMA, także aktor w niedużych rolach. Murański pod nazwiskiem: "Wiem o tzw. kompromatach, hakach, którymi chwalił się Patryk Masiak, »Wielki Bu«, i o przełożeniu, które ma na Karola Nawrockiego – mówił szef rządu.

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