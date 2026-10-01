Zełenski żąda szybszych dostaw rakiet i F-16 na wojnę

Prezydent Ukrainy oznajmił w czwartek, że przeprowadził rozmowę koordynacyjną z dowództwem wojskowym, przedstawicielami rządu oraz szefami służb odpowiedzialnych za ochronę infrastruktury kraju. Polityk stwierdził, że część ustaleń zaakceptowanych wcześniej na szczeblu przywódców państw pomagających Ukrainie nie została jeszcze zrealizowana na poziomie wojskowym. Zełenski przypomniał, że przede wszystkim potrzebne są rakiety przechwytujące. Szefowa dyplomacji Unii Europejskiej Kaja Kallas namawia państwa UE, żeby dawały Kijowowi rakiety do obrony powietrznej ze swoich magazynów.

Wołodymyr Zełenski: Ważne, abyśmy mieli dodatkowe rakiety w październiku

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Obrony i zespół Biura Prezydenta przeprowadzą natychmiastowy przegląd porozumień zawartych z naszymi partnerami w sprawie dostaw F-16 wraz z niezbędną amunicją" – przekazał Zełenski.

Zełenski poinformował, że podobna weryfikacja ma objąć dostawy rakiet do systemów obrony powietrznej. "Kraj po kraju, porozumienie po porozumieniu i pakiet po pakiecie. Do jutra ma zostać przedstawiony zaktualizowany harmonogram dostaw dla Ukrainy" – zapowiedział.

"Ważne, abyśmy mieli dodatkowe rakiety w październiku. Na dziś część naszych porozumień, które zostały już zatwierdzone przez przywódców państw, nadal nie została wdrożona na poziomie dowództw" – napisał.

Zełenski podziękował przy tym Berlinowi, Oslo i Helsinkom oraz pozostałym stolicom deklarującym gotowość do szybkiego działania. "Rozmawiałem z przywódcami wczoraj i dzisiaj. Ważne jest, aby zespoły zaczęły działać szybciej" – podkreślił.





Wojna na Ukrainie. Zełenski: Rosja prowadzi dodatkową mobilizację

Wołodymyr Zełenski twierdzi, że Rosjanie rozpoczęli dodatkową mobilizację wojskową – Zwiększają liczbę osób werbowanych na różne sposoby. Planują także zwiększyć werbunek cudzoziemców, i ważne jest, aby rządy krajów, z których Rosja rekrutuje ludzi do swoich szeregów, temu przeciwdziałały, podkreślił prezydent Ukrainy. Zapewnił przy tym, że Kijów będzie o tym informował wszelkie właściwe urzędy.

– Mamy także nowe dane na temat rozmieszczenia północnokoreańskich wojsk w Rosji. Obecnie na terytorium Rosji przebywa ponad 8 000 północnokoreańskich żołnierzy. Dodatkowo trwają przygotowania do rozmieszczenia kolejnych 10 000 żołnierzy – są oni selekcjonowani do szkolenia i późniejszego skierowania do Rosji – powiedział Zełenski, powołując się na informacje ukraińskiego wywiadu.

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