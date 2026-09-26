"Wzywam Komisję Europejską". Zełenski chce pieniędzy

Jak wynik z szacunków Kijowa, potrzeba 27 mld dolarów, aby uporać się z deficytem. Wołodymyr Zełenski przekazał na platformie WhatsApp, że Ukraina nie będzie w stanie kupić niezbędnej broni na początku przyszłego roku, jeżeli dziura w budżecie obronnym nie zostanie załatana w ciągu dwóch miesięcy.

Na co zostaną przekazane pieniądze? Zełenski wskazał cel

Właśnie dlatego prezydent Ukrainy zwrócił się bezpośrednio do Komisji Europejskiej. Bruksela ogłosiła w tym roku, że udzieli Ukrainie 90 mld euro pożyczki.

"Większość pieniędzy jest przeznaczona na nasze drony, pociski i zaopatrzenie dla naszych żołnierzy" – napisał Wołodymyr Zełenski, cytowany przez portal Politico. Ukraiński przywódca podkreślił, że jedna trzecia potrzebnej kwoty będzie przeznaczona na zakup dronów na styczeń, luty i marzec 2027 roku. "Jeśli nie zamówimy ich i nie zapłacimy za nie w październiku i listopadzie, w styczniu i lutym czekają nas poważne wyzwania" – podkreślił Zełenski.

"Wzywam Komisję Europejską do szybszego przekazania drugiej transzy 90 mld euro pożyczki. Bo po raz kolejny musimy mieć niezbędne drony i pociski na styczeń i luty" – napisał prezydent Ukrainy.

Zełenski: Mam nadzieję, że zakończymy tę wojnę

Po swoim przemówieniu, wygłoszonym w Nowym Jorku trwa podczas 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, prezydent Trump spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. W oficjalnej części obaj politycy odpowiedzieli kurtuazyjnie na kilka pytań dziennikarzy.

Na początku spotkania prezydent USA zaznaczył, że obaj politycy mają "mnóstwo spraw do omówienia".

– Mam nadzieję, że zakończymy tę wojnę i że prezydent Trump nam w tym pomoże. Musimy to zrobić jak najszybciej to możliwe, przed zimą – powiedział Zełenski.

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