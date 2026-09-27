Polska obroniła mistrzostwo Europy! Jest też bilet na igrzyska w Los Angeles

Polscy siatkarze ponownie są najlepsi w Europie. W rozegranym w Mediolanie finale podopieczni Nikoli Grbicia pokonali reprezentację Francji 3:1. Tym samym obronili mistrzowski tytuł i zdobyli trzecie złoto mistrzostw Europy w historii polskiej siatkówki.

Najwięcej emocji przyniósł już pierwszy set. Walka trwała punkt za punkt, a o zwycięstwie zdecydowała dopiero gra na przewagi. Francuzi byli bardzo blisko zapisania partii na swoim koncie, jednak po challenge'u okazało się, że rywale dotknęli siatki. Polacy wykorzystali szansę i ostatecznie zwyciężyli 31:29.

W drugim secie przewaga Biało-Czerwonych była już znacznie wyraźniejsza. Polacy wygrali 25:19 i znaleźli się o krok od złota. Francuzi odpowiedzieli w trzeciej partii, którą wygrali 25:20. W czwartym secie polska drużyna ponownie przejęła jednak kontrolę nad spotkaniem i rozbiła rywali 25:16, zamykając finał wynikiem 3:1.

Nie tylko złoto. Polacy już pewni igrzysk

Chwilę po ostatniej piłce Polacy mieli jeszcze jeden powód do świętowania. Zasady kwalifikacji olimpijskich przewidują, że mistrz Europy otrzymuje bezpośrednią przepustkę na igrzyska olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku. Stawką finału były więc jednocześnie złoty medal i olimpijski bilet.

Oznacza to, że Biało-Czerwoni nie będą musieli w kolejnych latach walczyć o samą kwalifikację. Dołączyli do reprezentacji, które już wcześniej zapewniły sobie udział w turnieju olimpijskim – Stanów Zjednoczonych jako gospodarza oraz Brazylii, Japonii, Kuby i Tunezji.

Polski Związek Piłki Siatkowej podkreślił podwójny wymiar sobotniego sukcesu. "Biało-Czerwoni zdobywają złoty medal ME po znakomitym finale, ale to nie wszystko… reprezentacja Polski już teraz może cieszyć się z kwalifikacji olimpijskiej. Dziękujemy Panowie za piękne zakończenie tego sezonu, każdy mecz, wszystkie zdobyte punkty oraz ogrom emocji" – przekazał PZPS.

Nawrocki: Piękny dzień polskiego sportu!

Na sukces siatkarzy zareagował prezydent Karol Nawrocki. W swoim wpisie zwrócił uwagę, że był to wyjątkowo udany dzień dla polskich sportowców – oprócz złota siatkarzy Katarzyna Niewiadoma-Phinney zdobyła srebrny medal mistrzostw świata w kolarstwie, a Bartosz Zmarzlik został wicemistrzem świata w żużlu.

"Piękny dzień polskiego sportu! Pełen emocji, determinacji i walki do samego końca. Trzy wielkie finały i trzy medale dla Polski! Siatkarze po raz drugi z rzędu sięgnęli po mistrzostwo Europy. Katarzyna Niewiadoma-Phinney wicemistrzynią świata w wyścigu kolarskim ze startu wspólnego. Bartosz Zmarzlik wicemistrzem świata w żużlu. Dziękuję Wam z całego serca. Jesteście naszą dumą" – napisał prezydent.

Gratulacje przekazał również premier Donald Tusk. "W siatkówce też jesteśmy najlepsi w Europie. Brawo!" – napisał.

Minister sportu Jakub Rutnicki podsumował natomiast sukces krótko: "POLSKA NAJLEPSZA W EUROPIE! Ogromne gratulacje dla naszych wspaniałych siatkarzy!".