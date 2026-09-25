Nie dali rywalom szans! Polscy siatkarze w finale mistrzostw Europy

W rozgrywanym w Mediolanie spotkaniu półfinałowym Polska wygrała ze Słowenią 3:0 (25:23, 25:23, 25:18) i tym samym zameldowała się w finale mistrzostw Europy. W polskim zespole najlepiej punktującymi zawodnikami byli: Bartłomiej Bołądź (14 "oczek"), Wilfredo Leon, Bartłomiej Lemański oraz Tomasz Fornal (po 11).

– Wynik nie wskazuje, jakby było ciężko, ale uwierzcie mi, że było ciężko. Pierwsze dwa sety byliśmy lepsi, ale na koniec musieliśmy trochę kolanem przepychać, bo momentami robiło się ciężko. Ale myślę, że udowodniliśmy, że jako drużyna, jako kolektyw jesteśmy naprawdę mocni i mamy argumenty, żeby wygrać finał – mówił po meczu z reprezentacją Słowenii libero polskiej ekipy Jakub Popiwczak, cytowany przez oficjalne konto Polskiego Związku Piłki Siatkowej na platformie X.

Polska i Słowenia zmierzyły się na etapie półfinału mistrzostw Europy czwarty raz z rzędu. Dwa pierwsze takie starcia zakończyły się zwycięstwami Słoweńców. W 2019 i 2021 r. wygrywali oni z Polakami po 3:1. Biało-czerwoni zrewanżowali się w 2023 r. Wówczas również zwyciężyli 3:1, a potem sięgnęli po mistrzostwo Starego Kontynentu.

O mistrzostwo Europy i olimpijską przepustkę

Podopieczni Nikoli Grbicia walczą zatem o obronę tytułu. W decydującym spotkaniu tegorocznego turnieju rywalem biało-czerwonych będzie Francja lub Finlandia, która sensacyjnie wyeliminowała Włochów w ćwierćfinale. Drugi półfinał zaplanowano na piątek (25 września) na godz. 21:00. Wielki finał odbędzie się w sobotę. Stawką tego meczu będzie nie tylko tytuł najlepszej siatkarskiej drużyny Starego Kontynentu, ale także awans na igrzyska olimpijskie 2028 w Los Angeles.

Przypomnijmy, że polscy siatkarze przeszli fazę pucharową mistrzostw Europy bez większych problemów. Najpierw pokonali 3:0 Łotwę, a następnie takim samym wynikiem zakończyli ćwierćfinałowe spotkanie z Niemcami.