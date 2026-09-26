BBC szykuje wielkie cięcia. Oszczędności idą w setki milionów

O możliwych zmianach jako pierwszy poinformował serwis Deadline, powołując się na źródła związane z brytyjskim nadawcą. Według nich już na początku przyszłego tygodnia BBC może przedstawić decyzje dotyczące zamknięcia części usług dostępnych bezpośrednio dla odbiorców.

Jednym z najgłośniej wymienianych kandydatów do cięć jest BBC Three. Broadband TV News wskazuje również na niepewną przyszłość BBC Scotland. Na tym etapie są to jednak doniesienia medialne – BBC nie ogłosiło decyzji o likwidacji żadnego z tych kanałów i odmówiło komentarza.

BBC Three już raz zniknął z telewizji

Ewentualna decyzja dotycząca BBC Three byłaby szczególnie interesująca ze względu na historię kanału. W lutym 2016 roku zakończył on regularne nadawanie linearne i został przekształcony w markę internetową. Programy trafiały przede wszystkim do BBC iPlayer.

BBC tłumaczyło wówczas zmianę zarówno koniecznością oszczędzania, jak i sposobem, w jaki młodsi odbiorcy zaczęli konsumować treści. Sześć lat później nadawca zmienił strategię. 1 lutego 2022 roku BBC Three powrócił do tradycyjnej telewizji po uzyskaniu zgody regulatora Ofcom. Argumentowano, że linearny kanał pomoże dotrzeć m.in. do młodych widzów, którzy rzadziej korzystali z usług BBC. Teraz, zaledwie kilka lat po powrocie, BBC Three może ponownie stracić linearną antenę.

500 mln funtów oszczędności i tysiące etatów mniej

Zmiany są elementem znacznie większej restrukturyzacji. BBC chce w ciągu kilku lat ograniczyć koszty o około 500 mln funtów, jednocześnie przesuwając coraz więcej zasobów w stronę usług cyfrowych.

Pierwszy etap ma przynieść około 160 mln funtów oszczędności oraz redukcję około 550 stanowisk w pionach News, Nations i Content. W całej organizacji zatrudnienie ma docelowo zmniejszyć się o około 1,8-2 tys. etatów.

Dodatkowo wydatki na zamawianie treści w trzech wspomnianych pionach mają zostać ograniczone o około 80 mln funtów w roku finansowym 2027/28.

Nowy dyrektor generalny BBC Matt Brittin już w czerwcu zapowiedział przegląd portfolio tradycyjnych kanałów telewizyjnych i sieci radiowych. Powodem jest postępujące przenoszenie się odbiorców do internetu.

BBC coraz mocniej stawia na internet

Ewentualna likwidacja całych kanałów byłaby kolejnym etapem przechodzenia BBC od rozbudowanej oferty tradycyjnej telewizji i radia w kierunku usług cyfrowych, przede wszystkim BBC iPlayer i BBC Sounds.

W Wielkiej Brytanii nadawca utrzymuje obecnie m.in. BBC One, BBC Two, BBC Three, BBC Four, BBC News, BBC Parliament, CBBC i CBeebies, a także BBC Scotland i gaelickojęzyczny BBC Alba. Do tego dochodzi rozbudowana sieć ogólnokrajowych, regionalnych i lokalnych stacji radiowych.

Planowane oszczędności dotyczą przede wszystkim publicznych usług BBC w Wielkiej Brytanii. Osobnym segmentem działalności jest BBC Studios – komercyjne ramię grupy, które produkuje i dystrybuuje treści oraz prowadzi kanały i usługi na wielu zagranicznych rynkach.

BBC Studios osiągnęło w ostatnim roku ponad 2,1 mld funtów przychodów. W Polsce firma oferuje m.in. BBC Earth, BBC News, BBC First, BBC Brit, BBC Lifestyle i CBeebies oraz usługę BBC Player.