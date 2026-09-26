Forum samorządowe. Rozwój Plus przedstawił propozycje

W wystąpieniu programowym na Ogólnopolskim Forum Samorządowym "Samorząd + Rozwój Plus" w sobotę w Tomaszowie Mazowieckim Mateusz Morawiecki wymienił trzy główne kierunki, wokół których ma się koncentrować uwaga zgromadzonych wokół niego polityków i samorządowców.

Były premier i lider stowarzyszenia przekonywał, że samorządy muszą mieć więcej władzy, ponieważ są bliżej ludzi i lepiej niż rząd centralny rozumieją lokalne potrzeby. Podczas wydarzenia ogłoszono też sześciopunktową deklarację samorządową.

Samorząd + Rozwój Plus. Morawiecki przedstawił propozycje

Rozwój Plus zaproponował w programie "Polska jednej prędkości", by inaczej rozliczać i alokować podatek CIT, będący istotnym podatkiem zarówno w budżecie państwa, jak i w budżecie samorządów. Zdaniem ugrupowania problem jednak w tym, że jest nierówno podzielony.

– Nasza propozycja jest taka, żeby na głowę każdego mieszkańca w gminach przypadało 500 zł (...), dodatkowo 120 zł na mieszkańca powiatu i 80 zł na mieszkańca województwa. Jeśli zsumujemy te kwoty, będzie to możliwe uzyskanie około 800 zł na każdego mieszkańca w samorządach – powiedział były premier.

Morawiecki przekonywał, że w obecnym stanie prawym z podatku CIT do budżetu Tomaszowa Mazowieckiego trafia około 7 mln zł, a gdyby zastosować wyliczenie przedłożone przez Rozwój Plus byłoby to 27-28 mln zł.

Polityk powiedział, że jego środowisko polityczne chce zmienić "niesprawiedliwą zasadę", wedle której CIT przypadający na samorząd trafia tam, gdzie jest zarejestrowana spółka, a spółki są zarejestrowane najczęściej w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu. – Zyski wytwarzane są przez waszych mieszkańców, ale udział w podatku trafia do tego samorządu, w którym firma jest zarejestrowana. To nie jest sprawiedliwe i Rozwój Plus to zmieni – powiedział Morawiecki, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Uproszczenie procedur inwestycyjnych

Lider Rozwoju Plus oznajmił, że chce zmienić procesy i procedury, które spowalniają procesy inwestycyjne. Chodzi np. o kuriozalne przepisy wynikające z polityki klimatycznej. Podał dla przykładu, że są inwestycje, które nie mogą być prowadzone albo są spowalniane ze względu na pielgrzymki nietoperzy albo siedliska ślimaków.

– Nie może tak być. My te procesy radykalnie zmienimy i postaramy się, aby to było w ramach prawa europejskiego. Najważniejszy jest rozwój i dobro człowieka, a prawo europejskie ma się do tego dostosować – powiedział Morawiecki.

Cyfryzacja urzędów i odpartyjnienie samorządów

Drugim filarem programu samorządowego stowarzyszenia jest cyfryzacja na styku pomiędzy obywatelem a urzędem. Celem ma być większa wygoda pracy, szybkość działania i lepsze tempo podejmowania decyzji w procedurach administracyjnych.

Kolejna kwestia dotyczy odpartyjnienia samorządów. – Nie może być tak, żeby to gdzieś z centrali partyjnej płynęły dyrektywy, bo to wy jesteście wybranymi przez naród niezależnymi samorządowcami, a wasza niezależność musi się przekładać na szybki rozwój, ale także na pełną odrębność od central partyjnych, które dzisiaj próbują narzucać swoją wolę samorządom – powiedział Morawiecki.

Po wystąpieniu Morawieckiego odbył się szereg paneli dyskusyjnych wokół przedstawionych kierunków proponowanych w zakresie samorządów przez Rozwój Plus.

Deklaracja samorządowa

W dokumencie zatytułowanym "Deklaracja samorządowa" wskazano: Przywrócenie inwestycji lokalnych, więcej bezpieczeństwa, prostsze procedury, cyfrowy samorząd i realne narzędzia dla lokalnych władz.

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