W co zagrał Rozwój Plus?
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  • Łukasz WarzechaAutor:Łukasz Warzecha

W co zagrał Rozwój Plus?

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Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu Źródło: Wikimedia Commons / Gzen92
NOTATNIK MALKONTENTA Do 25 września prezydent musi zdecydować, co zrobi z ustawą o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Ustawą groźną i fatalną, którą Sejm uchwalił ostatecznie 4 września.

ETPC nie jest organem Unii Europejskiej (mylić może nazwa oraz siedziba w Strasburgu) – jest organem istniejącej od 1949 r.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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