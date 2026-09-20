W co zagrał Rozwój Plus?

NOTATNIK MALKONTENTA Do 25 września prezydent musi zdecydować, co zrobi z ustawą o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Ustawą groźną i fatalną, którą Sejm uchwalił ostatecznie 4 września.
ETPC nie jest organem Unii Europejskiej (mylić może nazwa oraz siedziba w Strasburgu) – jest organem istniejącej od 1949 r.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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