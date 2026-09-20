Dawaj Panowie G o kulisach paktu senackiego

Pamiętacie, jak pisaliśmy o sondażach, z których wynikało, że nawet z Braunem pakt senacki nie ma szans na wygraną? Otóż notowania Złego Donalda i jego wspólników lecą na pysk tak szybko, że aktualnie wedle badań pakt PiS plus obie Konfy i Morawa Plus wygrywa Senat w stosunku 54:46. Bardzo to interesujące, zwłaszcza w kontekście zarzekania się wszystkich zainteresowanych, że żadnego paktu nie ma i nie będzie.

Oj, cofamy wypowiedziane słowo – nie wszyscy mówią, że paktu senackiego nie będzie. Otóż ojciec Mateusz opowiada swoim morawianom, że pakt jest dogadany z prezydentem Karolem Tadeuszem. Co więcej, przekonuje, że na listach znajdzie się głównie miejsce dla działaczy wielce zasłużonych, jak np. Ryszard Terlecki. Ale i dla średniego pokolenia, czyli Marii Koc.