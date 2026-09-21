Niepokojące doniesienia z Rosji. "Gromadzi pociski na potrzeby zimowych ataków"

Bloomberg zauważa, że rakiety balistyczne powodują najpoważniejsze szkody w ukraińskiej infrastrukturze, w tym w obiektach energetycznych.

Rosja przygotowuje się na zimowe ataki na infrastrukturę energetyczną Ukrainy?

Portal Bloomberg podkreśla, że od sierpnia Rosja znacznie ograniczyła użycie pocisków balistycznych i coraz częściej atakuje Ukrainę za pomocą dronów napędzanych silnikiem odrzutowym. Zdaniem Bloomberga może to wskazywać na to, że gromadzi pociski na potrzeby zimowych ataków na infrastrukturę energetyczną.

W tym kontekście niedobór pocisków przechwytujących dla systemów Patriot pozostaje jednym z największych zagrożeń przed zimą.

Bloomberg sugeruje, że zmniejszone wykorzystanie pocisków balistycznych może wskazywać, że Rosja gromadzi je na potrzeby ataków na infrastrukturę energetyczną i grzewczą w chłodniejszych miesiącach, które zazwyczaj rozpoczynają się pod koniec października lub na początku listopada.

Według danych przytoczonych przez ministra energetyki Denysa Szmyhala w lutym 2026 roku od początku wojny na szeroką skalę Rosja zaatakowała ukraiński system energetyczny 5796 razy.

Do lutego 2026 roku Rosja przeprowadziła ponad 60 zakrojonych na szeroką skalę ataków na ukraińskie obiekty energetyczne.

Zełenski: Rosja eskaluje konflikt

W poniedziałek Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, poinformował na Telegramie, że "Rosja eskaluje konflikt i wysyła sygnały o gotowości do rozszerzenia wojny". Wołodymyr Zełenski dodał, że Ukraina będzie wzywać do wspólnych działań na rzecz pokoju podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

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