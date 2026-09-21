"Należy się liczyć z eskalacją". Niepokojące słowa ministra

Premier Donald Tusk wziął w czwartek udział w spotkaniu szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej z premierem Irlandii. Podczas konferencji prasowej w stolicy Słowacji został zapytany przez dziennikarzy o zagrożenia związane z działaniami Rosji.

Szef polskiego rządu ujawnił, że w ostatnich godzinach otrzymał informacje bezpośrednio od dyrektora CIA. – Otrzymałem w ostatnich godzinach dość precyzyjny raport bezpośrednio od szefa CIA dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach – powiedział Tusk.

Premier nie przedstawił szczegółów raportu. Zaznaczył jednak, że Polska oraz pozostałe państwa europejskie powinny przygotowywać się na różne scenariusze, nie tylko dotyczące przebiegu wojny na Ukrainie. – Należy spodziewać się różnych scenariuszy i Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance UE – mówił.

Siemoniak: Dla nas nie jest to nic nowego

Sytuację skomentował w poniedziałek w rozmowie z radiową Trójką minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

– Dla nas nie jest to nic nowego. Mieliśmy noc dronów w ubiegłym roku we wrześniu, mieliśmy dywersję na torach – całą serię aktów dywersji bądź prób aktów dywersji – powiedział polityk Koalicji Obywatelskiej. – Choćby ostatnio rakieta, która w województwie lubelskim spadła – dodał.

Jak zaznaczył, "to są wszystko przejawy działań Rosji i sensem tego, co powiedział w Sejmie premier Donald Tusk było to, że należy się liczyć z eskalacją, należy się liczyć z następnymi tego rodzaju sytuacjami".

Kowal: Tych sytuacji będzie więcej

W podobnym tonie wypowiedział się w poniedziałek na antenie TVP Info poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal.

– Tych sytuacji będzie więcej. Będą akty sabotażu, co do tego nie mam wątpliwości, ale my jako państwo jesteśmy super przygotowani, bo produkujemy dzisiaj broń, wydajemy 4,7 proc. budżetu państwa na obronę, plus pożyczka SAFE, która jest dla nas bardzo dobra, plus ogromne wydatki na obronę cywilną, (…) plus sojusznicy – powiedział parlamentarzysta.

Jak podkreślił poseł KO, "to, co należy do instytucji państwa, zostało zrobione – i to daje obywatelom poczucie bezpieczeństwa".

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