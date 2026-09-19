Rosja zaatakuje Polskę? Prezydent USA odpowiada i mówi o Nawrockim

Prezydent USA stwierdził podczas piątkowego spotkania z przedstawicielami mediów w Białym Domu, że do takich działań dochodzi już od lat. Ponownie pochwalił także prezydenta Karola Nawrockiego.

Trump o Nawrockim: Robi świetną robotę

Pytanie do Donalda Trumpa dotyczyło ostrzeżeń przed możliwymi rosyjskimi atakami hybrydowymi oraz obaw, że celem Moskwy mogą stać się Polska i inni sojusznicy Ukrainy. – Cóż, uważam, że już zaatakowali ukraińskich sojuszników. Atakują ukraińskich sojuszników od około pięciu lat – odpowiedział Trump.

W dalszej części odpowiedzi Trump odniósł się do prezydenta Karola Nawrockiego. – Polska ma świetnego prezydenta. Był wielkim fanem Trumpa. Był na 12. miejscu. Poparłem go, a teraz jest prezydentem. Robi świetną robotę – powiedział amerykański przywódca.

Trump o bazie USA w Polsce

Dzień wcześniej Trump poinformował o postępach w sprawie utworzenia bazy armii amerykańskiej w Polsce. "Wspaniała wiadomość! Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela, Karola Nawrockiego, Prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii amerykańskiej w Polsce" – napisał w czwartek na Truth Social. „Jeśli tak się stanie, lokalizacja zostanie wkrótce ogłoszona. Będzie to historyczny krok dla naszego Wielkiego Sojuszu amerykańsko-polskiego” – dodał.

Trump nie wskazał konkretnego miejsca. Reuters podaje, że większość amerykańskich żołnierzy przebywających obecnie w Polsce służy na zasadzie rotacyjnej.

Trzy możliwe lokalizacje

Nieoficjalne doniesienia dotyczące lokalizacji bazy pojawiają się od kilku dni i dotyczą trzech województw: dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego.Pod uwagę brany jest m.in. Wrocław i Oleśnica. Szczecin również jest wskazywany jako jedna z możliwych lokalizacji. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski zaznaczył jednak w mediach, że nie uczestniczy w rozmowach dotyczących bazy, ale chętnie widziałby ją w tym mieście. – Mamy port, mamy duży poligon w Drawsku Pomorskim, mamy korpus NATO, więc Szczecin byłby świetną lokalizacją – powiedział.

Ostateczna lokalizacja bazy nie została dotąd oficjalnie ogłoszona.

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